«Как сложить кости, не видя их?» - Костанаец улучшил аппарат Илизарова. Это поможет поставить на ноги тысячи казахстанцев
Игорь НИДЕРЕР
Ученик академика Илизарова Феодор МАЦУКАТОВ усовершенствовал его аппарат внешней фиксации, обойдя ровно тысячу заграничных аналогов. Однако производство запатентованного ноу-хау начнется за границей. Что могут получить отечественные производители медоборудования, реализовав «шесть степеней свободы»?
Сейчас будет больно, но все кончится хорошо
В 1991 году Феодор Мацукатов закончил ординатуру в курганской клинике академика Гавриила Илизарова и, влюбившись в его метод, принял решение там остаться и связать жизнь с наукой. Клиника была на пике славы, в нее съезжались со всех уголков мира, преодолевая «железный занавес». Это было время выдающихся специалистов, настоящих титанов, поэтому, говорит Феодор Алексеевич, остаться равнодушным к тому, что видели глаза, было невозможно.
Мацукатова определили в отделение по устранению деформаций конечностей детей. Заведующий отделением считался одним из высокопрофессиональных специалистов (позже ему присудили звание заслуженного врача России). Но и предельно жестким, требовательным.
И это еще не все патенты костанайского ортопеда... / Фото Игоря НИДЕРЕРА
- Как-то я стал свидетелем случая, - рассказывает Феодор Алексеевич, - как мой начальник пытался исправить аппаратом Илизарова сложные рахитические деформации костей ног у девочки из Караганды. Несмотря на его опыт, попытки не увенчались успехом. В какой-то момент, выйдя из себя, он оставил ревущую девочку (эти манипуляции далеко не из приятных) и закрылся у себя в кабинете. Похожее я наблюдал нередко, что не укладывалось в сознании молодого специалиста, которому постоянно приходилось слышать утверждения о «неограниченных» возможностях аппарата Илизарова. В мою голову прокралось непозволительное зерно сомнения. Оно и стало стимулом для многолетних научных поисков…
Но вернемся к начальнику. Вчерашний студент, найдя смелость, заходит к нему в кабинет:
- Разрешите мне попробовать?
Заведующий окинул его неодобрительным взглядом:
- Что, уже профессионалом стал?! Или поэкспериментировать захотел? Ладно, разрешаю. Но если что - пеняй на себя!
Молодой врач встал у кровати девочки и крепко задумался. Настолько крепко, что почти отключился от реальности. С того момента прошло более 40 лет, но все помнится в деталях.
Та самая пациентка из Караганды. Для девочки все закончилось благополучно / Фото предоставлено Феодором МАЦУКАТОВЫМ
- Именно в тот июньский день 1992 года и родился принцип абсолютной кинематической универсальности, окончательная реализация которого растянется на годы. Созрел план. Я принес кассету с деталями аппарата и начал городить на ноге пациентки какую-то компоновку. Работал до конца рабочего дня в буквальном смысле на автомате. Гораздо позже я понял, что мне интуитивно удалось собрать компоновку с формулой «5+3» - пятью степенями свободы и возможностью осуществлять три независимых перемещения. За всю свою практику я ни разу не встречал компоновок такой сложности, максимум были «4+2». Еще через десять минут мы с пациенткой уже были в рентгенкабинете. Косточки составились идеально. Я положил на стол начальнику снимки. Босс совсем не умел хвалить: «Молодец».
Аппарат Илизарова был гениальным, но и он нуждался в совершенствовании. Это стало чувствоваться уже с 1990-х.
Шесть степеней свободы
Хотите очень просто? Любое свободное тело, в том числе отломки кости, может делать шесть перемещений: три линейных (вверх-вниз, влево-вправо, вперед-назад) и три поворота (во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскостях). Это шесть степеней свободы, которые принципиально важны в работе с аппаратами внешней фиксации, ведь для сопоставления отломков кости их приходится перемещать во всех этих направлениях. Но в стандартной компоновке аппарата Илизарова имеется одна степень свободы - только вверх-вниз. Все остальные нужно создавать, монтируя на аппарате узлы перемещения из его деталей. Это задача непростая, требует пространственного воображения и математического мышления. Даже очень грамотные специалисты освоить премудрости работы с аппаратом Илизарова не могут за десятилетия.
- Я задался вопросом: а что если создать аппарат, стандартная компоновка которого имела бы все шесть степеней свободы, чтобы врачи, не мучаясь, делали работу быстрее и качественнее? - вспоминает Феодор Александрович. - Дело в том, что чрескостный остеосинтез - закрытый метод лечения: манипуляции с костями проводятся без их хирургического обнажения. Но, стараясь выиграть в безопасности для пациента, врачи тем самым здорово усложняют свою задачу. Как срастить кости, не видя их?
Метод Илизарова существует почти 70 лет. Гавриил Абрамович разработал и запатентовал первый аппарат в 1952 году. Это кольца со спицами, соединенные резьбовыми стержнями. В 1983 году Илизаров запатентовал его вариант в виде универсального комплекта деталей с унифицированными конструктивными элементами. По сути это конструктор, но самый крутой профессионал сможет собрать на пациенте компоновку не более чем с четырьмя степенями свободы. Да и предложи одну и ту же проблему десяти врачам - все решат ее по-разному.
- К сожалению, - говорит Феодор Алексеевич, - сложившийся культ аппарата Илизарова принес свои плоды: вот уже 20 лет мы наблюдаем падение популярности метода по всему миру из-за его сложности. Это истина, но никто не берет на себя смелость ее признать.
Неэтичные поиски и чудесное озарение
Дорога к цели была связана с непрофильными науками: математикой, геометрией, стереометрией, кинематикой. Но бдительное «политбюро» центра академика Илизарова плотно заинтересовалось личностью человека, который посмел усомниться в «величии и могуществе» аппарата. Началось такое, о чем рассказывать не совсем этично. Но автора это не остановило.
Оказалось, что шесть степеней свободы аппарата - это еще не все. Они должны быть дополнены качеством, которое автор чувствовал, но не мог сформулировать. Поиски привели в Курганский машиностроительный институт, где Феодор Алексеевич познакомился со специалистами кафедры теоретической механики и впервые услышал термин «независимые перемещения». Это такие, при которых движение в одном направлении идет изолированно и не сбивает уже выбранные пять в остальных проекциях. С новыми знаниями вывел математическую формулу оптимального аппарата внешней фиксации: «6+6», то есть сочетание шести степеней свободы с возможностью осуществления шести независимых перемещений. Теоретический предел возможностей!
6+6. Конструкция, на которую ушли годы поиска / Фото предоставлено Феодором МАЦУКАТОВЫМ
Знаете, сколько всего в мире изобретено вариантов аппарата чрескостной фиксации за эти десятилетия? Ровно тысяча. И сколько из них реализовали эти две шестерки? Ни одного. Существовали, правда, аппараты гексаподального типа с прототипом, аппаратом Тейлора, разрекламированным детищем американских ученых, который таки обладал шестью степенями. Однако для них было создано специальное программное обеспечение, которое еще больше усложняло работу врача. Аппарат Мацукатова, который к этому времени был запатентован, в том числе и в Казахстане (патент KZ № 29578), имел формулу «6+4». Автор пролечил им более 500 пациентов с различными переломами и ортопедическими заболеваниями, получив прекрасные результаты. Но оставшиеся два независимых перемещения до цели «6+6» не давали покоя.
- Одно время мне стало казаться, - говорит Феодор Алексеевич, - что создать аппарат с формулой «6+6» невозможно, как, например, невозможен стопроцентный КПД. И тут происходит вторая судьбоносная встреча. В июне 2022 года ко мне приезжает пациент с переломом руки. Откуда пришло озарение, я до сих пор не могу уразуметь, но оно ворвалось в мозг торжествующим салютом: вынести узлы перемещения за контур аппарата. И все! Так не было принято делать, поэтому этим путем никто и не шел. Чем не мистика? Ровно через 40 лет после появления идеи об абсолютной кинематической универсальности, которая была положена в основу…
В считаные месяцы аппарат был запатентован, получен Евразийский патент № 045163, который стал 32-м у Мацукатова по счету. Были запатентованы не только устройство, но и принцип работы. Такой вид патента имеет суверенное право хождения на территории всех стран евразийского пространства, в том числе и Республики Казахстан.
- Мне удалось дойти до конца, создав аппарат с возможностями, превзойти которые теоретически невозможно. Я посвятил его своим родителям. Они мечтали и верили в меня, и я попросту не мог их подвести.
Лучше на родине кости сложить?
- А что дальше? - интересуюсь я.
- Даже не хочу искать ответа на этот вопрос. Я дошел до конечной цели после многих лет поисков, борьбы за свои идеи, лишений, интриг и прочей грязи, которые непрерывно сопровождали этот процесс. Помогала вера в себя и идейность, унаследованная, наверное, от отца.
- Но неужели вас не волнует дальнейшая судьба вашего детища?
- Почему же - волнует. Программа-максимум выполнена, подписан лицензионный договор с Казанским заводом по выпуску медицинского оборудования, производство запущено, поступают кое-какие обнадеживающие сигналы из дальнего зарубежья, где тоже заинтересовались моей разработкой. Этого пока достаточно.
- Неужели вас не приглашают на работу в научно-исследовательские учреждения или крупные клиники? Или, как в пословице, «лучше на родине кости сложить, чем на чужбине славу добыть»?
- Были приглашения, но я отказался, потому что в таких коллективах на первом месте стоит не талант, а умение преподнести себя. А я далек от этого. К сожалению, наша медицинская наука давно стала преданным проводником западных технологий на отечественные рынки. Отечественные разработки наших чиновников не интересуют. А мне комфортно в замечательном городе Костанае. Здесь я полезен его жителям.
- Вы хотите сказать, что Казахстану не нужны такие инновации, как ваша?
- Еще как нужны! Это развивающийся рынок, перед которым стоят задачи доказать состоятельность и привлекательность перед внешним миром, поэтому перспективные научные разработки ему нужны как воздух.
- Так в чем проблема?
- А в том, что интересы государства и интересы отдельного чиновника, наделенного полномочиями принимать важные решения, далеко не всегда совпадают. Я это уже проходил. В Казахстане к этому добавляется отсутствие специальных производств, имеющих лицензию на выпуск продукции такого типа. То есть их просто нет.
Впрочем, патент ортопеда Ф. А. Мацукатова позволяет наладить выпуск его аппаратов в Казахстане. Была бы заинтересованность. Даже трудно сказать, какая - в коммерческой выгоде производителя или просто в здоровье соотечественников. «Не бойся совершенства, тебе его не достичь никогда», - говорил Сальвадор Дали. Неужели, рассуждает костанайский ортопед-изобретатель, этот принцип стал девизом отечественной медицинской промышленности? Пока дело обстоит именно так.
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