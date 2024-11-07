В мессенджерах распространяется информация о том, что 9 и 10 ноября из-за внедрения международного формата платежных сообщений ISO в Казахстане не будут работать платежи и переводы по всем банкам, в связи с чем казахстанцам необходимо запастись наличкой на эти два дня. Информацию прокомментировали в Национальном банке республики, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как говорится в распространенном сообщении, Нацбанк Казахстана совместно с банками второго уровня действительно работает над внедрением в платежные системы страны международного формата платежных сообщений ISO 20022. При этом сообщается, что использование международного стандарта платежных сообщений не изменит процедуру оказания банками финансовых услуг своим клиентам.

"Данные работы не затрагивают платежи по карточкам. Таким образом, расчеты населения по платежным картам, QR-кодам, мобильные переводы, снятие наличных денег с банкоматов, оплата сотовой связи и другие услуги останутся без изменений", - сообщили в Нацбанке.

При этом в связи с необходимостью настройки своих информационных систем банки будут проводить технические работы. Для их реализации возможны кратковременные изменения в графике приема платежей, связанных с межбанковским обслуживанием (в выходные дни накануне внедрения финансовыми организациями ISO 20022).

"Финансовые учреждения в данное время заранее уведомляют своих клиентов о времени проведения банками технических работ в рамках перехода к новому стандарту, который состоится в срок до конца ноября 2024 года", - добавили в Национальном банке.

В Нацбанке уточнили, что общемировой стандарт обмена электронными сообщениями между финансовыми организациями ISO 20022 создан для автоматизации бизнес-процессов. Переход на данный стандарт обеспечит участникам рынка доступ к новым решениям, реализуемым на базе ISO 20022, а также сократит затраты всех сторон за счет применения унифицированных моделей обмена платежными сообщениями при проведении банковских операций.