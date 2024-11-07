Предложение о приостановлении пенсионных выплат работающим пенсионерам противоречит Конституции, заявил мажилисмен Айдос САРЫМ в своём запросе на имя министра труда и социальной защиты населения Светланы Жакуповой, передает informburo.kz.

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Депутат отметил, что выход на заслуженный отдых не является "смертельным приговором". Каждый гражданин имеет право честно работать и после достижения пенсионного возраста, помогая решать вопросы с нехваткой профессиональных учителей, врачей и других специалистов.

- Напоминаю, что в Казахстане наблюдается острый кадровый кризис во всех сферах и отраслях экономики. И он связан не столько с недостатком рабочих мест, сколько с несоответствием квалификаций требованиям рынка труда, – считает Сарым.

Он добавил, что в стране наблюдается отток рабочей силы за рубеж, преимущественно среди молодых специалистов. По мнению народного избранника, это связано с низкими зарплатами и непривлекательностью условий труда.

- Кроме того, подобные инициативы сеют раздор между поколениями, противопоставляя пенсионеров и молодёжь. Аргумент о том, что пенсионеры "отбирают" рабочие места у молодёжи, неконструктивен, – заявил депутат.

Он считает, что принятое Министерством труда в 2015 году решение противоречит международным трудовым стандартам. Тогда ведомство легализовало увольнение пенсионеров. Это "узаконило возрастную дискриминацию и демонстрирует неготовность чиновников к взвешенным решениям".

- В этой связи призываю вас в будущем не допускать высказываний, создающих социальную напряжённость, – заключил Сарым.

В Министерстве труда и социальной защиты населения заявляли, что готовы рассмотреть возможность раннего выхода казахстанцев на пенсию. Но при условии, что некоторые граждане будут продолжать работать без выплат из пенсионного фонда. 6 ноября глава ведомства пояснила, что при реализации этого предложения желающим продолжать работать гражданам будут поступать только пенсионные накопления.