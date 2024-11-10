В последнее время замечаю, что в Интернете информации о рыбалке на наших торгайских водоемах не меньше, чем о легендарных якутских. Очарованных уловами и трофейными рыбинами рыболовов у нас много, но при всем том озера и реки Торгая все-таки остаются загадкой и тайной.

Волшебная Кабырга

…Я с белой завистью слушала костанайца Жаслана, только что вернувшегося с рыбалки на Кабырге, и параллельно ворошила в себе воспоминания о нашей с Сабанеем поездке на эту чудную речку. Да, конечно, всегда приятно услышать о тех местах из прошлого, где тебе было хорошо. Правда, это прошлое было совсем недалеким, и, судя по рассказу Жаслана, там ничего не изменилось. Узкая, извилистая, с сочными осенними береговыми красками изящная Кабырга и сегодня богата трофейными щуками, сазанами, окунями, килограммовой плотвой и язем. В речке так же, как и в наш приезд сюда, в двух метрах от берега уже четырехметровые глубины, в трех метрах - пятиметровые, а местами есть и шести-семиметровые ямы.

Торгайский размер / Фото автора

Наверное, не ошибусь, если скажу, что вряд ли есть те, кто, попав в Торгай впервые, не мечтал бы снова сюда вернуться. Каким-то гипнотическим, завораживающим, мистическим действием обладают эти места. Сюда попадаешь, как на Луну, полную всяческих тайн, приключений и неожиданностей. Это совсем другой мир совсем не с нашей привычной природой: с непугаными сайгаками и кабанами, греющимися на солнце разной длины и расцветок змеями, огромной армией птиц, некоторые виды которых можно увидеть только здесь. И, конечно, с реликтовыми водоемами, в которых живут сказочные рыбины.

Сейчас, в последнюю треть осени, нет уже на Кабырге той зеленой пышности по берегам, как в летнюю пору, да и сазан в ней не такой активный, как в начале июля, когда мы с Сабанеем без устали дергали его, обугливаясь под торгайским летним солнцем.

Погоду в Торгае надо ловить

Да, погоду здесь тоже надо ловить. Причем дней за пять до поездки. Особенно сейчас, когда в дождь полевые дороги с островами солончака развезет так, что по ним даже на танке не проехать, а помощи ждать неоткуда - от одного поселка до другого сотни километров. Зная это торгайское коварство, наши рыболовы стараются отправляться сюда на двух-трех машинах. Хотя солончак здесь не повсеместно, есть много песчаных дорог, но и они таят ловушки, провоцируя заблудиться: с Интернетом, со связью здесь проблемы.

Жаслану и его компании с погодой повезло. За пять дней дороги и рыбалки здесь не было ни одного дождя. Жаслан ехал сюда не в первый раз, а потому на своих двух джипах компания решила остановиться неподалеку от поселка Торгай. Добравшись до моста через речку Торгай, перебрались на противоположный ее берег, а потом, держась правее, по полевой проехали еще километров 40, и вот вам, пожалуйста, красотка Кабырга. Причем в итоге напрямую оказались от самого поселка примерно в 20 км. Здесь на холмистых возвышениях был Beeline, а потому 4 дня рыбалки они не были оторваны от цивилизации.

Четыре мягких теплых дня конца октября, когда нет здесь ни изнуряющего летнего зноя, как в пустыне Сахара, ни затяжных унылых дождей, ни шквального степного ветра… Ну, чем не подарок?

Подарком костанайцам стала и сама рыбалка. «Доехав до места, выпрыгнули из машин и сразу же схватились за спиннинги, хотя были уставшие и о-о-очень голодные. Такой был нетерпеж», - улыбается Жаслан. С первого заброса щука никому не попалась, со второго двое из компании поймали по довольно крупному окуню. Жаслан раз пять запустил спиннинг, стоя на месте, потом пошел по берегу, обходя мешавшие забросу кусты. В этом месте Кабырга была небольшой ширины, так что можно было легко запулить блесну на противоположный берег, поэтому все старались забрасывать снасть под углом. На новом месте Жаслан почувствовал хватку щуки с первого заброса. Стал кидать блесну в ту же точку и, наконец, свершилось! Великолепная, в светлую крапинку изящная торпеда стала в тот день первой удачей рыболова. По бурной радости соратников по хобби, которых Жаслан за кустами не видел, понял, что и они что-то поймали серьезное.

Увлекшись рыбалкой, они не заметили, как солнце как-то очень быстро рухнуло за горизонт. Стан пришлось разбивать при свете фонарей. На скорую руку соорудили ужин, присели вокруг походного столика и только теперь почувствовали, как неимоверно устали. Ведь из города выехали в 5 утра, почти 10 часов с остановками, перекурами и дозаправками были в дороге, потом с ходу часа три кидали спиннинг… Но итоги первой вечерней рыбалки все-таки подвели. На пятерых - три щуки и с десяток отличных окуней. А за три дня, как поведал мне Жаслан, трофеев не было, если не считать двух пятикилограммовых щук. Самих же зубастых принцесс было не менее 30 на всех. Но больше всего компании повезло с окунем. Причем в улове было много таких, за которых Кабырге не было стыдно, - весили они почти под килограмм.

Безымянная речка

Таковых много в торгайских краях. Много небольших притоков, которые время от времени пересыхают, множество стариц, есть и такие, которые становятся речками только во время половодья. На одной из таких речушек совсем недавно закрывал летний сезон костанаец Геннадий Смирнов. Признался, что в торгайские степи влюблен с 12 лет. Тогда в детстве ездил с отцом на бахчи за легендарными сладкими, как сахар, арбузами. Пески, странные речки - неширокие, но неимоверно глубокие, загадочные зимовки-мазанки в полтора метра высотой, безлюдье на сотни верст, бескрайние степи, масса непуганой и незнакомой живности - все это удивляло и завораживало. Понятно, что поездки из Костаная в торгайские дали были у Геннадия не слишком частыми, но раз в несколько лет он все-таки туда старался выбираться. Рыбачил в разных торгайских местах. Однажды, отправившись туда в одиночку, до Торгая не доехал - подвела машина.

Геннадий Смирнов на безымянной торгайской речке / Фото из личного архива

На этот раз решил не рисковать и влился со своей «восьмеркой» в компанию единомышленников, отправлявшихся в путешествие на двух машинах. С погодой компании повезло лишь частично - дождь все-таки застал и заставил понервничать, когда в степи пришлось брать штурмом одну проблемную глубокую балку. Что же касается самой рыбалки, то разочарований не было. Правда, не было и бурных восторгов. Щуки наловили довольно много, но была она совсем не торгайских размеров и килограммов - в основном до 2 кг. Правда, порадовал своим весом и размером окунь-горбач, некоторые экземпляры которого оказались даже более, чем килограмм. Один рыболов из этого десанта очень удачно и результативно позабавился троллингом: установил спиннинг на лодке и медленно плавал на ней из стороны в сторону. Местная щука в такую игру вписалась.

Не обошлось конечно же и без приключений. В один из забросов спиннинга зубастая оборвала блесну на снасти Геннадия. Но спустя совсем немного времени ему пришлось помочь с подсаком другому рыболову из своего десанта, который вытаскивал щуку из сетей. Каково же было удивление обоих, когда они увидели в пасти местной королевы… блесну. Но, увы, это была блесна не Геннадия.

…Пройдет совсем немного времени, и торгайские речки покроются льдом. Говорят, что рыбалка по перволедью на них - это уже суперфантастика. Мечтаем: может, и нам с Сабанеем когда-нибудь сие удастся проверить.

Клев-инфо

Внимание, опасность! На всех водоемах нашей области начинается процесс ледостава. Лед еще очень хрупкий и опасный. При среднесуточной температуре воздуха в минус 1 градус он «толстеет» всего на 2,5 мм за сутки. При -5 градусах Цельсия его прирост составляет около 12 мм. Снежный покров, даже самый небольшой, процесс ледостава значительно замедляет.