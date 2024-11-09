Одна очень гостеприимная бабушка из Садчиковки, ее звали Роза Марсаль (1931-2020 гг.), научила меня печь пфаннкухен, рецепт которых помнила с детства. Пфаннкухен - это почти оладьи, но в предлагаемом варианте приготовления блины выйдут довольно толстыми, так что наименование вполне подходящее.

Блины поджариваются до легкой корочки и, укрытые в ванне сливочного масла, становятся мягкими и ароматными

Вы знаете, чем правильные яйца отличаются от обычных? Деревенские яйца (которые от кур, свободно гуляющих по двору) в полтора раза крупнее и жирнее магазинных, у них оранжевые желтки, и каждое весит не меньше 74 граммов. Такие не везде найдутся, поэтому для соответствия рецепту можно взять 12 обычных яиц. Как вариант - заехать в ближайшее село и прямо на улице спросить у первого прохожего: «Кто у вас тут продает яйца?» Ответ не заставит ждать.

В муку добавляют сахар, соду, соль и молоко. Смешивают до однородной массы и вливают масло. Вновь смешивают.

Яйца следует хорошенько взбить отдельно, добавить в тесто и так же тщательно все размешать.

Блины должны получиться мягкими и сытными. Можно подавать с разнообразной начинкой.

Этой партии хватит примерно на 32 блина. Достаточно, чтобы накормить изголодавшуюся компанию из семи-восьми человек. Если едоков меньше, можно использовать половину ингредиентов.

Ингредиенты

Деревенские яйца - 10 шт. Мука - около 450-500 г. Молоко - 1 л. Подсолнечное масло - половина стакана (чуть более 100 г), сахар - 1 ст. л. Сода - 1 ч. л. Соли чуть меньше, чем соды.

Фото Игоря НИДЕРЕРА