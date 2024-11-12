Государственный центр поддержки национального кино Kazakh Cinema представляет на своем сайте фильм Qajymuqan (именно на латинице) как проект, над которым его режиссер Қанағат Мұстафин работал на протяжении десятилетия. Фильм, который создавался при поддержке Министерства культуры и информации РК, на деле оказался огромным дорогим историческим клипом без четкого сюжета, с плоской игрой и абсолютно безразличным отношением к герою фильма.

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Қажымұқан Мунайтпасов - легендарная и даже немного мифическая фигура в истории Казахстана. Мало что известно о его детстве и юности, и, скорее всего, Қанағат Мұстафин действительно проводил долгие поисковые работы, чтобы рассказать как можно больше о невероятном артисте цирка, силаче и борце. Қажымұқан стал чемпионом мира по французской борьбе и неоднократно побеждал в чемпионатах мира по классической борьбе. Он был красивым, ярким, неоднозначным, и из его биографии можно было создать блокбастер о преодолении, о силе и ответственности, о достижении мечты или о поиске себя. Но автор фильма сумел сделать только самый скучный фильм-биографию из невероятной истории.

Решение вести повествование от лица некого деда, который на фоне красивого пейзажа наставляет своего внука, вполне рабочее, вот только понятно оно стало не сразу. Фильм начинается с рождения Қажымұқана, а рассказчик появляется немного позже и создается ощущение, что где-то на монтаже потерялось начало. Дед с внуком не связывают разрозненные истории о борце, не комментируют и не дают вообще ничего фильму, кроме заполнения хронометража.

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Фильм представляет собой полуторачасовой забег по всей жизни борца. И вроде бы была сюжетная линия - сын реализует мечту отца. Но этого показалось мало, автор добавил еще огромное количество линий без развития и финала. Так осталось непонятным значение хаджа в жизни артиста, не раскрылся в должной мере конфликт Қажымұқана и японского борца, осталась за кадром первая любовь героя и его отношение к Алаш. Фильм фокусируется только на отдельных эпизодах биографии, не предоставляя контекста, не связывая их в единое повествование.

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Особенно обидно за актера, который визуально очень хорошо передает образ борца, но не показывает никаких эмоций и никакой игры, просто передвигаясь из одной локации в другую. Также для меня остались непонятными попытки автора фильма использовать отсылки к известным картинам в живописи. Можно заметить на стене у барина картину «Американская готика» 1930 года, а в одном из городов Европы Қажымұқан сталкивается с девушкой из картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» 1665 года. Как это связано с историей борца, непонятно. Кажется, автор просто захотел похвастаться своим знанием живописи.

И в целом, как ни старался режиссер показать Қажымұқана хорошим человеком, получалось это плохо. Сразу вспоминается мем о «сыне маминой подружки», который все умеет и у которого все получается, хотя на самом деле люди могут совершать ошибки, могут терзаться и бояться делать выбор. Қажымұқан в фильме всегда прав: и когда он бьет людей, которые охраняют частную собственность, и когда бросает влюбленную девушку (даже ее плохая актерская игра не может оправдать этого), и когда во время серьезного разговора строит глазки дочери хозяина дома.

Қажымұқан отправляется на реализацию мечты отца незнамо куда незнамо зачем

Магическим образом в фильме появляются разные люди, которые, как статисты, должны подчеркнуть непогрешимость героя и затем навсегда исчезнуть, а зритель даже не может понять, кто это был. Как «рояль в кустах», возникает некая связь героя фильма и будущей его женой, и затем о жене вспоминают только в последнем эпизоде - перед смертью Қажымұқана. Между тем действительно важные эпизоды из жизни артиста показаны незаслуженно поверхностно. Например, мимоходом рассказано о покупке самолета во время Второй мировой войны, когда сам герой уже не мог принять участия в битвах, но благодаря своему авторитету и славе поддержал армию.

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В мессенджерах рассылали сообщение автора с просьбой прийти на показ фильма, потому что ожидания не оправдались, и люди не толпятся у кассы. Учитывая сложность процесса создания фильма в Казахстане, можно было бы посочувствовать, но после потраченных полутора часов жизни это сделать сложно.

На сайте Kazakh Cinema пишут: для создателей фильма важно было, чтобы подрастающее поколение знало о Қажымұқане как о «символе силы, мужества и спортивного духа для всего казахского народа». Но показать это не удалось. А получилось создать еще один бездушный памятник в духе телевизионного сюжета, в котором есть много пафоса, специальных эффектов, претензий, но совсем нет идеи.

Печально.

Фотокадры из фильма