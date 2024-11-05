Стоимость подобной экспертизы составляла от 500 тыс. до 2 млн тенге. Вот только, согласно закону, для технически несложных объектов она не обязательна. Но ее требовали в отделе строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района. Нарушения обнаружил департамент Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области.

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- Департамент выявил нарушения в процессе оказания государственной услуги по предоставлению исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования), которые повлекли необоснованные затраты услугополучателей, - сообщает ведомство. - Согласно статье 64-1 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», технически несложные объекты, указанные в пункте 2 статьи 60, не подлежат обязательной экспертизе. Также, в соответствии с абзацем 2 пункта 22 Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур, строительство таких объектов третьего уровня ответственности осуществляется на основе эскизного проекта, и для этого не требуется ни экспертиза, ни уведомление органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль и надзор.

В ходе проверки департамент выяснил, что отдел строительства Карабалыкского района в течение всего 2023 года неправомерно требовал от услугополучателей проводить экспертизу для технически несложных объектов. Неправомерные действия сотрудников акимата привели к нарушениям прав 108 услугополучателей.

Виновных лиц привлекли к ответственности: одного - к дисциплинарной, двоих - к административной по ч. 2 ст. 465 КоАП РК. ⁠ Для них сумма штрафа составила 166 140 тенге. Но в связи с рассмотрением дела в сокращенном порядке ее уменьшили на 50%.