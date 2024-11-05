В каких районах Костаная отключат электроэнергию на этой неделе?
5 ноября 2024, 16:02 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 6 по 10 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни работы на подстанциях и высоковольтных линиях запланированы в трех районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-716 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)
с 6 по 10 ноября 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Энергетиков,
- ул. Кравцова,
- ул. Тухачевского.
ТП- 401 (работы на ПС)
7 ноября 10:00 до 18:00
- Полиграфия,
- почта,
- аптека «Забота»,
- «Цветная»,
- парикмахерская «Весна»,
- «Просто стрижка»,
- «Эстет»,
- магазин «Зеленый»,
- «Угловой»,
- «Диар»,
- «Рамина».
Спальный сектор:
- ул. Мауленова, 30 Б, 18/1, 18, 18/3, 22,
- переулок Уральский, 8, 10.
ТП- 611 (работы на ПС)
8 ноября 10:00 до 19:00
- «Олимп»,
- маркет «Болашак»,
- бургерная,
- аптека «Биосфера»,
- ИП Черкасов,
- парикмахерская «Имидж».
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова, 3 Д, 3, 3 А, 3/5, 3 Б,
- ул. Садовая, 71 А, 73, 75/10.
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