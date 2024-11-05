План работ Костанайской Горэлектросети с 6 по 10 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни работы на подстанциях и высоковольтных линиях запланированы в трех районах областного центра.

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В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:



КТП-716 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)

с 6 по 10 ноября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Энергетиков,

ул. Кравцова,

ул. Тухачевского.

ТП- 401 (работы на ПС)

7 ноября 10:00 до 18:00

Полиграфия,

почта,

аптека «Забота»,

«Цветная»,

парикмахерская «Весна»,

«Просто стрижка»,

«Эстет»,

магазин «Зеленый»,

«Угловой»,

«Диар»,

«Рамина».

Спальный сектор:

ул. Мауленова, 30 Б, 18/1, 18, 18/3, 22,

переулок Уральский, 8, 10.

ТП- 611 (работы на ПС)

8 ноября 10:00 до 19:00

«Олимп»,

маркет «Болашак»,

бургерная,

аптека «Биосфера»,

ИП Черкасов,

парикмахерская «Имидж».

Спальный сектор: