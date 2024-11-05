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В каких районах Костаная отключат электроэнергию на этой неделе?

5 ноября 2024, 16:02 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 6 по 10 ноября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни работы на подстанциях и высоковольтных линиях запланированы в трех районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-716 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)

с 6 по 10 ноября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Энергетиков, 
  • ул. Кравцова, 
  • ул. Тухачевского.

ТП- 401 (работы на ПС)

7 ноября 10:00 до 18:00

  • Полиграфия, 
  • почта, 
  • аптека «Забота», 
  • «Цветная», 
  • парикмахерская «Весна», 
  • «Просто стрижка», 
  • «Эстет», 
  • магазин «Зеленый», 
  • «Угловой», 
  • «Диар», 
  • «Рамина».

Спальный сектор:

  • ул. Мауленова, 30 Б, 18/1, 18, 18/3, 22, 
  • переулок Уральский, 8, 10.

ТП- 611 (работы на ПС)

8 ноября 10:00 до 19:00

  • «Олимп», 
  • маркет «Болашак», 
  • бургерная, 
  • аптека «Биосфера», 
  • ИП Черкасов, 
  • парикмахерская «Имидж».

Спальный сектор:

  • ул. Баймагамбетова, 3 Д, 3, 3 А, 3/5, 3 Б, 
  • ул. Садовая, 71 А, 73, 75/10.