Может ли должник по алиментам оформить процедуру банкротства, рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) Сеилжан Ахметов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В Казахстане с 3 марта 2023 года можно оформить банкротство. Наиболее востребованной является процедура внесудебного банкротства. Ее можно применить по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.

Вторая процедура - судебное банкротство. Ее казахстанцы могут применить по долгам свыше 1 600 МРП (5,9 миллиона тенге в 2024 году) и по всем видам долгов перед кредиторами.

"Однако хочу обратить ваше внимание на то, что долги по алиментам и ущербу, причиненному жизни и здоровью другого человека, возмещение ущерба по уголовным правонарушениям, а также платежи в бюджет, взыскиваемые по решению суда, списанию не подлежат", - рассказал Сеилжан Ахметов на брифинге в СЦК.

В ходе судебного банкротства имущество должника продают на торгах. Но здесь также есть свои нюансы. Кредитор вправе изъять единственное жилье должника в ходе судебного банкротства только при условии, что оно является предметом залога. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью.

Оставшаяся непогашенная сумма долга подлежит списанию при условии, что у должника нет признаков недобросовестности. То есть он не должен скрывать имущество, информацию о нем и не предоставлять ложные данные.

Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие в состав которых входят:

администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП;

профессиональные бухгалтера;

юридические консультанты;

аудиторы.

Их услуги платные, за счет имущества должника - одна минимальная зарплата в месяц (в 2024 году это 85 тысяч тенге). За социально уязвимых, у которых нет имущества, за услуги финуправляющих платит государство. В качестве финансовых управляющих числится 204 человек.

Напомним, с 3 марта 2023 года от казахстанцев поступило более 131,3 тысячи заявлений на оформление банкротства. На рассмотрении органов госдоходов находится 6,6 тысячи заявлений. Процедура проводится в отношении 8,4 тысячи граждан. По 96 тысячам заявлений органы госдоходов приняли решение отказать в оформлении банкротства.