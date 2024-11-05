Такие данные на брифинге в РСК привел аким Денисовского района Руслан КАТПАЕВ: 59% внутрипоселковых и 52,2% дорог районного значения находятся в неудовлетворительном состоянии.

Фото Георгия Говорова

- Сеть автомобильных дорог районного значения составляет 165,7 км, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии 47,8%, - отметил Катпаев. - Реализация проектов по ремонту дорог проходит по плану. Только за последний год финансирование выросло почти в 2 раза и составило более 1,5 млрд тенге. В 2023 году отремонтировали 16 км районных дорог на сумму 837 млн тенге.

Еще больше, 201,7 км, дорог внутри поселков. В хорошем и удовлетворительном состоянии только 85,9 км - 41%.

Отдельно аким остановился на тех трассах, где, помимо асфальта, меняли водопропускные трубы. В пример привел участок Денисовка-Покровка, где заменили 12 труб. Это делается, чтобы весной избежать подтопления дорог во время паводка.

- Неасфальтированной у нас остаётся подъездная дорога к селу Покровка, - ответил на вопрос "НГ" Катпаев. - В целом в этом году мы работаем по замене водопропускных труб. Потому что во время паводка у нас было 6 переливов. Там люди были отрезаны. Поэтому приняли решение в этом году заняться заменой труб. После дорогу посыпят щебенкой. Возможно, в будущем дорога будет асфальтировано.

Без асфальта остаются и дороги возле сел Комаровка, Георгиевка, Жалтырколь, Крымское.

- Дорога от села Крымское до Перелесок разбита на два этапа: 9 км проложено, в следующем году заменим ещё 10 км с заменой одной трубы, - сказал аким района. - В этом году мы не стали делать ремонт именно из-за труб. У нас этот год по паводкам уникален, поэтому мы не делаем дороги там, где они могут быть разрушены паводком. То же село Набережное, где смывает мост. За счет местного бизнеса его восстановили, за что им большое спасибо. Мы опасаемся переливов, которые затрудняют движение.

Отдельно Руслана Катпаева спросили о въезде в райцентр со стороны Житикары. Это очень проблемный участок, где водители вынуждены сбрасывать скорость из-за множества ям.

- В 2025 году мы планируем принять областную спартакиаду и для удобства въезда нам нужно этот участок отремонтировать, - ответил Катпаев. - Этот въезд сейчас действительно в неудовлетворительном состоянии - там пересечение с тремя железнодорожными путями. Эти 400-500 метров мы отремонтируем. ПСД в разработке, точных цифр у меня под рукой нет, но в следующем году мы его сделаем.