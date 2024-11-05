Казахстан тестирует "теплый асфальт" для зимних дорог, передает Tengri Auto со ссылкой на Министерство транспорта.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт решил начать испытания технологии "теплого асфальта" на республиканских трассах в ноябре. Технология должна расширить возможности дорожного строительства в холодное время года, что особенно актуально для северных регионов Казахстана.

Специалисты обещают, что новый асфальт снизит энергозатраты, сократит расходы и более экологичен.

Лабораторные испытания в Алматы подтвердили, что "теплый асфальт" по физико-механическим свойствам соответствует стандартным горячим асфальтобетонам. Технология была апробирована на участке дороги Курты - Бурылбайтал.