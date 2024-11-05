В Министерстве финансов сделали заявление касательно механизма выплаты премий государственным служащим, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как напомнили в ведомстве, выплата премий, оказание материальной помощи, установление надбавок к должностным окладам государственных служащих осуществляются исключительно за счет экономии бюджетных средств.

"Этим постановлением определен конкретный перечень статей расходов, за счет которых, в случае образования экономии, могут быть осуществлены выплаты на премирование (экономия по расходам на командировки, коммунальные и транспортные услуги, услуги связи, аренду помещений и так далее). Поскольку на сегодняшний день в указанное постановление, равно как и в другие законодательные акты, не вносились изменения, ограничивающие премирование, оснований для запрета на выплату премий государственным служащим не имеется", - сообщили в Минфине.

Отмечается, что в предыдущем заявлении Министерства финансов была подчеркнута необходимость неукоснительного следования нормам постановления правительства и недопущение администраторами программ использования на премирование сотрудников средств из иных бюджетных статей, кроме перечисленных в перечне.

"Экономия от реализации инвестиционных проектов и/или приобретения материальных активов, не влияющих на работу госаппарата, подлежит возврату в бюджет", - добавили в ведомстве.

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