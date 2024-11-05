Множество личных историй, фотографий, видео и других важных данных появляется в социальных сетях, оставляя значительный цифровой след, который не исчезает даже после смерти их владельцев.

Фото сгенерировано нейросетью fusionbrain

В цифровую эпоху вопрос управления такими аккаунтами становится особенно актуальным, сообщает Informburo.kz. Социальные сети и сервисы предлагают различные решения – от передачи доступа доверенному лицу до автоматической деактивации профиля после длительного периода неактивности.

Так можно превратить аккаунт в памятное пространство для близких или же полностью удалить его, защищая конфиденциальность данных и уважая личное наследие ушедшего.

№1. Как назначить наследника для Apple ID

Владелец Apple ID может назначить цифрового наследника, начиная с iOS 15.2, iPadOS 15.2 и macOS 12.1, чтобы передать ему свои фотографии, сообщения, заметки, файлы, установленные приложения и резервные копии устройств. Назначить наследником можно любого человека по выбору владельца.

Шаги для назначения наследника на iPhone, iPad или iPod touch:

Откройте "Настройки" и нажмите на своё имя.

Перейдите в раздел "Вход и безопасность", затем выберите "Цифровой наследник".

Нажмите "Назначить наследника" и подтвердите действие.

Выберите наследника из семейного доступа или из контактов.

Предоставьте ключ доступа наследнику.

Шаги для назначения наследника на Mac:

Откройте меню Apple "Системные настройки", затем выберите Apple ID.

Перейдите в раздел "Вход и безопасность", затем – в "Цифровой наследник".

Нажмите "Назначить наследника" и подтвердите действие.

Выберите наследника и предоставьте ему ключ доступа.

Как наследник получает доступ к данным?

Для получения доступа наследнику необходимо предоставить Apple ключ доступа и свидетельство о смерти владельца. После проверки компания выдаст специальный Apple ID, с помощью которого можно будет получить доступ к данным владельца. При этом исходный Apple ID будет деактивирован, а блокировка активации снимется с устройств.

Срок доступа наследника ограничен тремя годами с момента одобрения запроса, после чего учётная запись будет удалена навсегда. Если назначено несколько наследников, каждый из них сможет принимать решения относительно учётной записи. Владелец может изменить или удалить наследника в любое время через настройки. Рекомендуется сохранить копию ключа доступа вместе с важными документами.

№2. Сервис "На всякий случай" от Google

"На всякий случай" – это сервис от Google, который уведомляет доверенное лицо пользователя или предоставляет ему доступ к определённым данным, если владелец аккаунта перестаёт им пользоваться.

Google определяет неактивность по таким признакам, как отсутствие входов в аккаунт, отсутствие действий, давность использования Gmail и отметок в "Google Картах" на Android.

Как настроить сервис:

Перейдите на страницу сервиса и нажмите "Начать".

Выберите действия, которые должны произойти после того, как ваш аккаунт станет неактивным.

Укажите доверенное лицо, которому будет отправлено уведомление или предоставлен доступ к данным.

Настройте сообщение, которое получит доверенное лицо.

Для подтверждения личности доверенного лица потребуется номер телефона – его нужно будет подтвердить при скачивании данных. На этапе настройки доверенное лицо не получает сообщений, однако если аккаунт станет неактивным, ему придёт письмо с темой и текстом от пользователя, дополненное сноской от Google, поясняющей, что сообщение отправлено автоматически по запросу пользователя.

№3. Функция "Искупить мою душу" в браузере Opera GX

Браузер Opera GX предлагает поменять историю просмотров на фальшивую, заменив потенциально компрометирующие сайты на благородные и позитивные веб-запросы после смерти пользователя или длительного периода неактивности.

Вместо реальных посещений в истории браузера будут отображаться темы, связанные с благотворительностью, саморазвитием и общественной деятельностью. Примеры запросов: "как стать волонтёром в местном сообществе", "бесплатные онлайн-курсы для личностного роста", "как построить скворечник", "способы помочь окружающей среде".

Как активировать функцию:

Во вкладке "История" необходимо включить функцию "Искупить мою душу". Если браузером не пользоваться в течение двух недель, история автоматически заменится на вымышленные, но позитивные запросы.

Функцию можно активировать сразу на странице истории, выбрав опцию "Притворитесь, что я уже мёртв(а)".

№4. Как назначить хранителя на Facebook

Хранитель на Facebook – это доверенное лицо, которому пользователь поручает управление основным профилем в памятном статусе после своей смерти. Хранитель может размещать закреплённые публикации, обновлять фото профиля и обложки, скачивать контент (если разрешено) и запросить удаление аккаунта.

Как добавить хранителя в основной профиль:

Нажмите на своё фото профиля в правом верхнем углу окна Facebook.

Выберите "Настройки и конфиденциальность", затем перейдите в "Настройки".

В меню слева выберите "Центр аккаунтов".

Нажмите на "Личная информация", затем выберите "Владение и управление аккаунтом".

Перейдите в раздел "Установка памятного статуса" и выберите свой аккаунт.

Выберите "Сохранение аккаунта в память о пользователе" и нажмите "Далее".

Введите имя друга в текстовом поле и выберите его профиль из списка.

Разрешите или запретите хранителю скачивать копии материалов, которые вы опубликовали на Facebook. Нажмите "Сохранить".

Нажмите "Отправить", чтобы уведомить друга о назначении, или выберите "Пропустить", если не хотите сообщать сразу.

Хранитель не имеет доступа к личным сообщениям пользователя, не может входить в аккаунт или изменять список друзей.

Важно: назначить хранителя могут пользователи старше 18 лет.

№5. Как сообщить об аккаунте умершего человека в Instagram

В Instagram нет функции, позволяющей заранее настроить аккаунт "на потом". Сообщить о смерти пользователя для установки памятного статуса или удаления аккаунта могут только родственники или близкие люди, обратившись в службу поддержки.

После установки памятного статуса никто не сможет изменить информацию в аккаунте. Фотографии, видео, комментарии, настройки конфиденциальности, а также список подписчиков и подписок останутся неизменными. Это позволяет сохранить профиль в его оригинальном виде и защищает конфиденциальность умершего.

Установка памятного статуса:

Перейдите в раздел "Справочный центр".

Выберите пункт "Отправка запроса на установку памятного статуса для аккаунта умершего человека в Instagram".

Заполните форму, где необходимо предоставить подтверждение смерти, например ссылку на некролог или новостную статью.

Отправьте запрос на установку памятного статуса.

В аккаунт, переведённый в памятный статус, больше нельзя войти, а рядом с именем пользователя появится надпись "Светлая память". Публикации и фотографии остаются видимыми для выбранной аудитории, однако аккаунт не будет отображаться в некоторых разделах Instagram, таких как "Интересное".

Удаление аккаунта:

Перейдите в раздел "Справочный центр".

Выберите пункт "Запрос на удаление аккаунта умершего человека в Instagram".

Подготовьте документы, подтверждающие родство: свидетельство о рождении, свидетельство о смерти или документ о законном представительстве.

Отправьте запрос на полное удаление аккаунта с подтверждением родственных связей.

№6. Как сообщить об аккаунте умершего человека во "ВКонтакте"

Во "ВКонтакте", как и в Instagram, о смерти пользователя могут сообщить только родственники или близкие люди, обратившись в службу поддержки с подтверждающими документами.

Как удалить профиль:

Зайдите в раздел "Помощь".

Выберите пункт "Как закрыть профиль человека, которого нет в живых?".

Нажмите на кнопку "Выбрать действие с профилем".

Выберите вариант "Я хочу удалить профиль умершего".

Ограничение доступа к профилю:

Зайдите в раздел "Помощь".

Выберите пункт "Как закрыть профиль человека, которого нет в живых?".

Нажмите на кнопку "Выбрать действие с профилем".

Выберите вариант "Я хочу ограничить доступ к профилю умершего и оставить его на платформе как память".

Доступ можно ограничить двумя способами. В первом случае доступ просто изымается и профиль остаётся на платформе для воспоминаний друзей. Во втором случае можно дополнительно закрыть профиль от внешнего воздействия: публикации останутся видимыми для друзей, но посторонние не смогут вносить изменения или публиковать неприемлемый контент.

№7. Деактивация аккаунтов после периода неактивности

Некоторые соцсети и мессенджеры автоматически деактивируют профили после продолжительного периода неактивности, но в определённых случаях можно настроить период удаления самостоятельно.

TikTok

В TikTok отсутствует политика для аккаунтов умерших пользователей, однако после 180 дней неактивности имя в профиле сменится на случайный набор цифр. При этом аккаунт и его контент останутся доступными в поиске и на платформе.

Telegram

В Telegram можно самостоятельно настроить период, после которого аккаунт удалится автоматически, от 1 до 24 месяцев.

Перейдите в "Настройки".

Зайдите в раздел "Конфиденциальность".

В пункте " Удалить мой аккаунт, если я не захожу" установите желаемый период.

WhatsApp

В WhatsApp неактивные профили автоматически блокируются после 120 дней бездействия. Настроить этот период нельзя, и после блокировки переписка и контент оказываются недоступны.