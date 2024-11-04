Выехавших за границу людей, ранее допускавшихся к государственным секретам, планируют привлекать к административной ответственности в Казахстане, сообщает Informburo.kz. Соответствующую поправку в статью 504 КоАП инициировал КНБ, сообщается в ответе комитета на депутатский запрос.

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Часть вторая статьи 504 КоАП предусматривает административную ответственность за нарушение установленных требований по обеспечению режима секретности лицами, допущенными к работе с госсекретами или их носителями, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Однако сейчас эта статья распространяется только на лиц, допущенных к работе с государственными секретами, и не применима к лицам, ранее допускавшимся к ним. Таким образом, последние не могут быть привлечены к административной ответственности за несанкционированный выезд за границу. Предлагаемая КНБ поправка позволит устранить этот правовой пробел.

"Также Комитет национальной безопасности в целях исключения угроз утечки госсекретов или утраты их носителей прорабатывает вопрос усиления ответственности за нарушения в области технической защиты секретной информации и систематические нарушения режима секретности, а также непринятие уполномоченными лицами и руководителями мер по устранению ранее выявленных нарушений. Указанные поправки видится целесообразным реализовать в виде отдельных частей статьи 504 КоАП с увеличением размера налагаемого штрафа", – говорится в ответе.

Ранее мажилисмен Марат Башимов заявил, что некоторые секретоносители ездят по миру, встречаются с руководителями зарубежных государств, иностранных структур. При этом у общества складывается впечатление, что они не несут за это никакой ответственности.