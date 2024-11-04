Как прогнозируют синоптики, во вторник, 5 ноября, осадков на территории области не ожидается, ночью и утром на юге и востоке будет туман. В среду, 6 ноября, ожидаются осадки, преимущественно снег, а также метель и гололёд.





- Ночью во вторник термометры покажут 5-10, на юге 2 градуса мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ, - Днём ожидаемая температура воздуха -2...+3°С. В среду и ночью, и днём, термометры покажут одинаковую температуру 0...-5°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -6...-8°С, днём 0...+2°С. В среду: ночью -3...-5°С, днём -3...-5°С.

В ближайшие двое суток ожидается восточный ветер скорстью 9-14 м/с ночью и 15-20 м/с днём. В среду прогнозируются периодические усиления ветра до 23-28 м/с, что соответствует шторму и сильному шторму по шкале Бофорта. Отдельные порывы будут достигать скорости 30 м/с (жестокий шторм по шкале Бофорта).

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



