Карагандинской "Шахтер" по итогам сезона занимает последнее место в турнирной таблице. Это при том, что почти половина игроков клуба - легионеры, передает Tengri Sport.

Фото: instagram.com/fcaktobe_official

В октябре "Шахтер" впервые в истории вылетел из футбольной казахстанской премьер-лиги. "Шахтер" был единственным клубом, который ранее ни разу не покидал премьер-лигу. Также "Шахтер" - первая в истории казахстанская команда, вышедшая в групповой этап еврокубков. "Горняки" являются двукратными чемпионами (2011, 2012) и обладателями Кубка Казахстана (2013). Однако сейчас клуб занимает последнее место по стране.

На совещании по развитию футбола аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев раскритиковал модель управления клубом "Шахтер", спортивные результаты которого оценил как "неутешительные".

"Из 25 футболистов 12 - легионеры. По большому счету, клуб превратился в фонд поддержки иностранных легионеров. Отсутствует устойчивая финансовая модель", - заявил аким.

В итоге клуб обязали принять ряд экстренных мер и за месяц разработать стратегию клуба с учетом развития футбольной инфраструктуры.

На базе региональных ФОКов клуб теперь будет должен открыть филиалы, чтобы проводить селекционную систему для отбора в академию клуба. Также руководство клуба обязали провести футбольный турнир среди детских и юношеских команд, чтобы найти таланты на родине.

Детских тренеров клуба хотят отправлять на обучение за рубеж.

Аким не раскрыл данных о том, сократят ли легионеров в клубе после таких провальных результатов. Не сказал он и о том, сколько денег тратят на их содержание.