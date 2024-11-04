Мнение политолога Талгата КАЛИЕВА о решении Минфина отменить премии для казахстанских чиновников опубликовал портал Informburo.kz.

У нас принято не любить чиновников. Они в принципе сами этому часто способствуют – чёрствые, неотзывчивые формалисты, любого доведут до белого каления. Но мало кто способен отрицать, что именно на этих синих воротничках держится государство. Благодаря их скромной работе взлетают и приземляются самолёты, ходят поезда, ТЭЦ греют наши дома…

Зарплаты у них, как правило, небольшие – в районе 200 тысяч тенге. Получателям АСП эта сумма, конечно, покажется астрономической. Но не следует забывать, что речь идёт о миллиардной ответственности и годах обучения в бакалавриате и магистратуре. Стоило ли учиться столько, чтобы получать 200 тысяч тенге? Если преподаватель в вузе получает больше…

Наверное, госслужащий – это такое же призвание, как педагог или врач. Человек, решающий посвятить свои силы и знания на благо государства и общества, в определённых случаях бросить на алтарь свои политические и карьерные амбиции.

Как бы там ни было, госслужащие – отдельная каста людей, вращающих наш суверенный казахстанский глобус. Может, и не благодаря им заходит и всходит вовремя солнышко, но всё остальное зависит от них. И лишение их премий, при всём отсутствии моей личной симпатии к этой категории граждан, выглядит, мягко говоря, убийственно жестоко.

Жёны госслужащих, как правило, терпят задержки мужей на работе и их авралы в выходные именно благодаря новогодним компенсациям. Ведь не секрет, что по премиям ко Дню независимости и Новому году многие планируют свои отпуска и единственные в году крупные покупки. И сейчас для них объявление о полной отмене премий для госслужащих звучит как реформа Павлова для вкладчиков Сбербанка.

Не правильнее ли было заблаговременно разработать и провозгласить реформу сферы финансирования госслужащих с переходом на бонусную систему вознаграждения? В конце концов, кто решил, что наши госслужащие должны содержаться на уровне древнеегипетских рабов и вкалывать исключительно за еду? Если не считаете эффективным политику валового премирования, предложите другую модель материального стимулирования лучших сотрудников. Но нельзя менять правила игры по ходу игры, тем более за ход до её финала, то есть к концу года.

Кто мешает Минфину совместно с АГДС (Агентство по делам госслужбы. – Ред.) разработать принципиально новую, пусть и сокращённую, модель госслужбы с абсолютно новыми параметрами? Пусть их будет в три-пять раз меньше, и получают чиновники от 5 до 25 тысяч долларов, а министры и акимы при условии выполнения KPI имеют право на утверждаемые Мажилисом Парламента миллионный (в долларах) бонус. Уверен, при эффективной работе единственным вопросом, который задаст население, будет: "Почему так плохо мы содержим наших чиновников?".

Как бы там ни было, нынешнее заявление министра финансов отдаёт откровенным популизмом и бьёт по опоре государства – его служащим. Можно как угодно к ним относиться, сам не люблю многих, но на них держится наше государство. Благодаря им в стране ходят часы и по ним сверяются все процессы.

Возможно или даже уверен, что их численность следовало бы существенно сократить с одновременным увеличением зарплаты. О чём в своих мозговых штурмах размышляет и Досым Сатпаев.

Но менять правила игры, лишать людей единственного, на что они рассчитывали до конца года мотиватора, мягко говоря, нечестно. Не все чиновники "рубят капусту" и "пилят миллиарды" на распилах. Большая часть, нет, подавляющее большинство бюрократов перебивается от зарплаты до зарплаты, живёт на съёмных квартирах и реально работает с верой, что без них попросту страна обойтись не может.

Более того, я знаю министров, которые занимают деньги, потому что им на ужин нужно пригласить иностранного коллегу в самый дорогой ресторан, а у него в бюджете представительские не предусмотрены. И в самом деле, нормально ли, когда оклад министра в 1,5 миллиона тенге равен доходу гламурной секретарши в нацкомпании с её премией?

Как бы там ни было, с нашей госслужбой что-то следует делать. Но с предупреждением. Хотя бы как смертника перед расстрелом – заранее и честно, а не внезапно и по ходу. И лишать премий накануне главных премий, мягко говоря, жестоко и аморально. Надеюсь, наверху передумают.

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