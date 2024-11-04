В первые дни ноября в пяти городах Казахстана прошли матчи 3-го и 4-го туров чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2024/2025.

Капитан «Аята» Азат Валиуллин против защитника «Тулпара» Бауыржана Кукумбаева / Фото instagram.com/mfktulpar

Рудненский «Аят» проводил свои игры в Караганде против «Тулпара», который спустя восемь лет вернулся в высший дивизион. Причем по спортивному принципу - став победителем Первой лиги.

А вообще «Тулпар» - это клуб с большой историей и славными традициями. Команда с 2001 по 2016 год приняла участие в 13-ти чемпионатах Казахстана, в десяти из которых была призером. Кроме этого карагандинский клуб трижды выигрывал Кубок Казахстана и один раз становился обладателем Суперкубка РК. Также «Тулпар» дважды был участником Элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

В стартовых турах карагандинцы дважды уступили «Кайрату» (0:6 и 0:2), а рудничане на своей площадке встречались с «Каспием», выиграв первый матч (5:3) и завершив вничью второй (4:4).

Иван Марахов ведет борьбу за мяч с Тимуром Малибековым / Фото instagram.com/mfktulpar

Счет в первом матче в Караганде был открыт на 12-й минуте, когда при розыгрыше углового удара на правом краю после подачи Леандерсона капитан «Тулпара» Владислав Черномордов срезал мяч в собственные ворота.

На первой минуте второго тайма защитник хозяев Артем Аншаков сравнял счет. А за шесть минут до конца матча после передачи Лазара Маринковича, пробившего слева мимо вышедшего навстречу вратаря хозяев Магомеда Абдурашидова, защитник «Аята» Иван Марахов подобрал мяч в штрафной площади и, переиграв занявшего место в воротах Тимура Малибекова, забил второй гол, который стал победным. В итоге «Тулпар» уступил бронзовому призеру прошлого чемпионата со счетом 1:2.

Уже на 3-й минуте повторного матча «Аят» повел в счете. Автором гола стал защитник Ерсултан Сагындыков, пробивший с ходу с середины половины площадки соперника после розыгрыша штрафного удара на правом краю в исполнении Жеже.

Он же на 19-й минуте примерно с этой же точки после паса справа Азата Валиуллина удвоил преимущество рудничан, оформив дубль. Хозяева перешли на игру без вратаря, вместо которого пятым полевым игроком вышел Черномордов. Он-то и стал автором ответного гола, за считанные секунды до перерыва замкнув у дальней штанги прострел слева - 1:2.

Удар по воротам «Тулпара» наносит Лазар Маринкович / Фото instagram.com/mfktulpar

А на первых секундах второго тайма «Тулпар» сумел сравнять счет. В составе хозяев отличился 20-летний Малибеков, для которого этот гол стал первым в его профессиональной карьере. Однако «Аят» очень быстро вновь вышел вперед, а затем и закрепил свой успех. Причем и Жеже, и капитан «Аята» Валиуллин поразили ворота карагандинского клуба на 23-й минуте с разницей в десять секунд.

Через пять минут Игор Шашу забил пятый гол в ворота «Тулпара», а на 31-й минуте Валиуллин оформил дубль, сделав счет 2:6, после которого казалось, что карагандинцам будет сложно вернуться в игру. Однако, вновь перейдя на игру с пятью полевыми игроками, они сумели забить три гола в исполнении оформившего дубль Романа Вольмана и Ансара Ахметкаримова. Однако это не спасло «Тулпар» от поражения - 5:6.

«Аят», набрав в четырех матчах 10 очков, занимает в турнирной таблице вторую строчку.

Столько же очков у «Атырау», одержавшего две гостевые победы над «Каспием» (2:1 и 4:1). По 7 очков у «Кайрата», набравшего в гостевых матчах с проводившем первые игры действующим чемпионом «Семеем» всего одно очко (3:3 и 1:2), и у «Жетысу», поделившего в столице очки с «Астаной» (2:1 и 1:2). На счету у соперников по этим двум турам игравших в Шымкенте «Ордабасы» и «Актобе» (4:3 и 2:2) по пять очков.

В следующих матчах 9 и 10 ноября на домашнем паркете «Аят» будет принимать МФК «Семей», а 16 и 17 ноября на выезде сыграет с «Кайратом».