Матч между «Тоболом» и «Астаной» завершал программу предпоследнего тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

«Тобол» перед последней домашней игрой чемпионата / Фото instagram.com/fctobol

Эта игра решала многое в борьбе и за призовые места, и за попадание в еврокубки. Столичный клуб после победы в перенесенном матче 17-го тура над «Атырау» (3:2) вышел на первое место, но накануне встречи в Костанае «Астану» обошел в чемпионской гонке «Кайрат», выигравший у «Ордабасы». А у костанайцев при определенном раскладе еще сохранялись шансы даже на попадание в призовую тройку.

Матч первого круга между этими командами в Алматы завершился вничью (2:2).

На поле футбольного манежа «Тобыл Арена» в стартовом составе «Тобола» вышли Стас Покатилов, Роман Асранкулов, Пап Альюн Ндиайе, Иван Миладинович, Альберт Габараев, Ислам Чесноков, Эдедем Эссьен, Еркин Тапалов, Ахмед Эль-Мессауди, Игор Иванович и Давид Энен.

Начало игры прошло на встречных курсах, а первыми создали напряженность у ворот соперника гости. На 6-й минуте они провели атаку по левому флангу, после которой Ян Вороговский сделал подачу в штрафную площадь, а Рамазан Каримов с линии вратарской площадки пробил в правый угол ворот. Но хозяев спас бросок Покатилова, выбившего летевший в створ мяч.

Через три минуты опасно ответили хозяева. Энен прошел с правого края вдоль линии штрафной площади и сделал передачу в центр Чеснокову. Тот перевел мяч на левый край штрафной площади Тапалову, который с ходу пробил в ближний угол ворот, но мяч попал в сетку с внешней стороны. Еще через три минуты Иванович сделал длинную диагональную передачу с правого края своей половины поля Чеснокову, чей удар по воротам с границ штрафной площади заблокировали защитники.

После четверти часа игры Энен из центрального круга пробросил мяч себе на ход, но у штрафной площади его опередил вышедший навстречу хорватский вратарь гостей Йосип Чондрич.

В середине первого тайма гости заработали штрафной удар в районе правого углового флажка, и после подачи еще одного хорвата Марина Томасова хорватский же защитник «Астаны» Бранимир Калаица головой в прыжке отправил мяч в левый угол ворот. Однако арбитр встречи Денис Тевяшов из Уральска отменил взятие ворот, так как в момент подачи Каримов грубо оттолкнул собиравшегося побороться за мяч Чеснокова, после чего тот оказался на газоне.

В ответной атаке хозяева заработали угловой удар на левом фланге, но мяч после подачи Ивановича защитники выбили. Однако вскоре Иванович снова оказался с мячом, сделав передачу Энену, который ворвался по левому краю в штрафную площадь и с острого угла пробил в ближний угол. Мяч попал в сетку ворот, но, как и после удара Тапалова, с внешней стороны. До перерыва больше опасных моментов у ворот обеих команд не возникало.

А на первой же минуте второго тайма Тапалов перехватил мяч в центре половины поля гостей, отдал его Чеснокову, а после ответной передачи пробил по центру метров с 25-ти по воротам. Чондрич не смог удержать мяч, но подоспевший Вороговский выбил его за боковую линию. Гости ответили на 50-й минуте ударом гвинейского нападающего Усмана Камары, пробившего слева от границ штрафной площади, но мяч пролетел далеко от правой стойки ворот.

Через минуту Ндиайе с левого края своей половины поля сделал длинную диагональную передачу Ивановичу, который переиграл Вороговского, вошел в штрафную площадь и точно пробил низом из-под ноги Калаицы в дальний угол ворот - 1:0.

Гол Игора Ивановича принес победу «Тоболу» в матче с претендентом на «золото» чемпионата / Фото kazfootball.kz

«Астана» бросилась отыгрываться, и на 54-й минуте Тамасов с линии штрафной площади нанес сильный удар по воротам, но его заблокировал Тапалов, которому потребовалась после этого помощь медицинской бригады. Но все обошлось, и в ответной атаке по правому краю Габараев отправил мяч низом в район 11-метровой отметки, откуда Тапалов опасно пробил с ходу низом же рядом с левой штангой. Гости быстро ответили, заработав угловой удар на левом краю атаки, а при его розыгрыше Покатилов кулаками выбил мяч из вратарской площадки.

На 58-й минуте Руй Кошта заменил получившего небольшую травму Энена. А еще через минуту Эссьен отобрал мяч у активизировавшихся гостей на их же половине поля и с дуги штрафной площади пробил низом по воротам, но вратарь в падении поймал мяч.

А на 62-й минуте Эль-Мессауди со своей половины поля отправил мяч вперед на ход Коште, но того сумел опередить вратарь, вышедший за пределы штрафной площади и сыгравший головой. Через две минуты опасный момент возник уже у ворот «Тобола», но выходившего на ударную позицию Томасова опередил Тапалов, в последний момент в падении выбивший мяч на угловой. А после подачи Томасова от углового флажка мяч в прыжке забрал Покатилов.

Еще через две минуты опасный проход в штрафную площадь гостей Эль-Мессауди и Кошты завершился угловым ударом, после подачи Ивановича при розыгрыше которого Чесноков послал мяч головой в газон перед воротами, но его успели выбить подальше от ворот защитники. А на 68-й минуте автора гола сменил на поле Александр Зуев.

Спустя две минуты Асранкулов со своей половины поля отправил мяч вперед Коште, который переиграл Калаицу и от границ штрафной площади пробил низом по воротам. Чондрич отбил мяч перед собой, но со второй попытки забрал-таки мяч броском в ноги попытавшемуся добить его в ворота Чеснокову. На 79-й минуте Асранкулов броском из-за левой боковой линии отправил мяч к углу вратарской площадки, где его принял Кошта и с разворота пробил в ближний угол, но мяч в очередной раз попал в сетку ворот с внешней стороны. А на 83-й минуте травму получил Эссьен, и его заменил Цотне Масиашвили.

«Астана» продолжала искать возможности сравнять счет, и на 85-й минуте хорватский защитник Карло Бартолец опасно ввел мяч из-за правой боковой линии, после чего подключившийся к атаке литовский защитник гостей Кипрас Казуколовас пробил головой с подступов к вратарской площадки под перекладину. Однако Покатилов перевел мяч на угловой, розыгрыш которого обострения не принес.

А вот розыгрыш углового удара на левом краю атаки «Тобола» через три минуты едва не завершился взятием ворот. После подачи Зуева мяч от дальней штанги Миладинович отправил верхом во вратарскую площадку, откуда Тапалов пробил головой рядом с левой стойкой ворот.

Одержав победу, «Тобол» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице и завершит чемпионат матчем в Кызылорде с «Кайсаром». А встречи заключительного тура пройдут 10 ноября и начнутся все в 14:00.