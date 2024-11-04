В 2024 году Казахстан расширил международное авиасообщение, открыв новые рейсы в города вроде Иркутска и Мумбаи. В ближайшие годы планируется запуск маршрутов в Токио, Нью-Йорк, подробнее - на Tengri Travel.

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Какие рейсы открыли в 2024 году

В ответе на официальный запрос в Комитете гражданской авиации сообщили, что в этом году были открыты следующие международные рейсы:

авиакомпания FlyArystan открыла рейсы по маршруту Алматы – Мумбаи;

китайская авиакомпания China Southern Airlines открыла рейсы по маршруту Алматы – Пекин;

один из крупнейших лоукостеров Юго-Восточной Азии малайзийская авиакомпания Air Asia Х начала выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Куала-Лумпур – Алматы;

авиакомпания "Якутия" открыла прямые рейсы по новому маршруту Алматы – Иркутск;

египетская авиакомпания Air Cairo открыла прямые регулярные рейсы по маршруту Шарм-эль-Шейх – Актобе и Алматы – Эль-Аламейн;

вьетнамская авиакомпания Vietjet Air открыла прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Фукуок – Астана;

авиакомпания Air Astana открыла прямые рейсы по маршруту Астана – Сеул, Шымкент – Джидда, Астана – Пхукет, Атырау – Дубай, Атырау – Фукуок, Алматы – Медина и Абу-Даби – Астана;

авиакомпания SCAT возобновила рейсы по маршруту Астана – Прага.

Какие рейсы запустят в ближайшее время

В КГА нам рассказали, когда планируется открыть рейсы в Берлин и Мюнхен (Германия).

"В среднесрочной перспективе планируется открытие рейсов в города Будапешт, Рига, Вена и Мюнхен. В настоящее время вопрос открытия рейсов в город Берлин прорабатывается", - сообщили в ведомстве в официальном ответе на наш запрос.

Многие казахстанцы продолжают ждать прямых рейсов в США и Японию. Мы узнали новые детали касательно данных маршрутов.

"В среднесрочной перспективе на 2025 и 2026 годы планируется открытие рейсов в города Токио, Нью-Йорк", - сообщили в КГА.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что планируется открыть рейсы в Сингапур, а также в Марокко.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Astana рассматривает открытие регулярных пассажирских рейсов в Токио ориентировочно с весны 2026 года. Напомним, что еще в августе 2024 года сообщалось, что Air Astana и Japan Airlines заключили кодшеринговое соглашение, которое позволит обеим авиакомпаниям разместить свои коды на новом рейсе из Алматы в Токио, запланированном на весну 2026 года.

По поводу прямого рейса между США и Казахстаном в КГА пояснили, что одним из требований является наличие самолета, способного выполнить прямой беспосадочный перелет между двумя странами. Ожидается, что первое воздушное судно (Boeing 787 Dreamliner) поступит в распоряжение авиакомпании Air Astana в конце 2025 года.