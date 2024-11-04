В следующем году в Казахстане апробируют новую школьную программу по физической культуре, которую разрабатывают с уклоном на инклюзию. Об этом стало известно на обучающем семинаре для преподавателей, проходившем в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24KZ.

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В семинаре также приняли участие представители Министерства просвещения и ЮНЕСКО.

Чтобы мотивировать детей к урокам физической культуры, необходимо обновлять материальную базу школ. Это еще одна тема, которую обсуждали на мероприятии.

Руководитель сектора регионального офиса ЮНЕСКО Максат Байбеков отметил, что в рамках проекта "Качественное физическое воспитание в Казахстане" прошло более 500 таких встреч.

"Основной целью сегодняшнего мероприятия является повышение потенциала преподавателей в соответствии со стандартами ЮНЕСКО. ЮНЕСКО является Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Для нас спорт и физическая культура являются основным приоритетом. Потому что мы понимаем, что будущее нации зависит от здоровой, целеустремленной и активной молодежи", - заявил руководитель сектора социальных и гуманитарных наук регионального офиса ЮНЕСКО Максат Байбеков.

Инклюзия – это процесс реального включения людей с ограниченными возможностями в активную общественную жизнь, который одинаково необходим для всех членов общества.