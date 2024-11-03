Сенсацией закончился матч "Астаны" и "Тобола" в КПЛ
3 ноября 2024, 20:06 | Государство
Сегодня, 3 ноября, в Костанае состоялся центральный матч 25-го тура казахстанской премьер-лиги между "Тоболом" и "Астаной", передает Vesti.kz.
©ФК "Астана"
Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Игорь Иванович.
Благодаря победе "Тобол" сохранил шансы на попадание в еврокубковую зону и в число призеров КПЛ. Сейчас у команды 39 очков и она опережает "Ордабасы" по разнице мячей и занимает четвертую строчку.
Отметим, что лидерство в чемпионате удерживает алматинский "Кайрат" с 44-мя очками. На втором месте "Астана" с 43-мя баллами, а третья строчка у "Актобе" с 40 пунктами.
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