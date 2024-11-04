Мошенники всегда ищут новые способы обмана жертв. Популярной остается маскировка зловредных ссылок под безобидный контент в мессенджерах, передает kazlenta.kz.

Фото сгенерировано нейросетью fusionbrain

За последнее время участились случаи атак в Telegram, когда пользователям приходят якобы официальные сообщения о том, что зафиксированы подозрительные действия в аккаунте и нужно срочно перейти на (поддельный) сайт сервиса. Жертва вводит свой номер телефона и полученный SMS-код, тем самым передавая злоумышленникам свой аккаунт и все переписки в нем. После этого мошенники атакуют контактный лист жертвы и от ее имени просят "занять денег", часто используя сгенерированные голосовые и видеосообщения, воссоздавая голос и образ жертвы через сервисы ИИ.

Фишинговые ссылки могут прятаться в электронной почте и в других мессенджерах. Так, остаются популярными атаки в WhatsApp — жертвам приходят сообщения с открыткой и ссылкой, а чтобы увидеть содержимое, необходимо ввести данные на поддельном сайте Госуслуг. В случаях "угона" аккаунта Госуслуг, у мошенников появляется возможность оформить кредит на жертву, проводить сделки с недвижимостью и много другое.

Современные мессенджеры стали не только удобным средством общения, но и целью для различных видов кибератак и мошенничества. Чтобы обезопасить себя и свои данные, воспользуйтесь следующими советами:

1. Используйте двухфакторную аутентификацию

Включите двухфакторную аутентификацию (2FA) в настройках мессенджера. Это добавит дополнительный уровень защиты к вашему аккаунту, требуя подтверждения входа не только по паролю, но и с помощью другого устройства или кода.

2. Сильно защищенные пароли

Создавайте сложные, уникальные пароли для каждого мессенджера. Избегайте простых комбинаций и используйте фразы, состоящие из слов и символов. Рассмотрите возможность использования менеджера паролей.

3. Будьте осторожны с ссылками

Не переходите по подозрительным ссылкам, даже если они пришли от знакомых. Часто хакеры используют подмену адресов для распространения вредоносных программ. Лучше предварительно уточнить у отправителя, действительно ли он отправлял это сообщение.

4. Проверяйте настройки конфиденциальности

Настройте параметры конфиденциальности своего аккаунта. Ограничьте, кто может видеть вашу личную информацию, фото и статус. Это может помешать злоумышленникам получить доступ к вашим данным.

5. Убедитесь в достоверности контактов

Перед тем как делиться личной информацией, убедитесь, что общаетесь именно с тем человеком, с которым намеревались. Позвоните или обменяйтесь сообщениями в другом канале, чтобы подтвердить личность.

6. Будьте бдительны при получении файлов

Не открывайте файлы, пришедшие из неизвестных источников, даже если они выглядят как привычные документы (например, PDF или DOCX). Они могут содержать вирусы или шпионское ПО.

7. Регулярно обновляйте приложения

Держите мессенджеры и операционную систему вашего устройства всегда обновленными. Обновления часто содержат исправления безопасности, которые защищают от новых угроз.

8. Используйте шифрование

Пользуйтесь мессенджерами с поддержкой сквозного шифрования (например, Telegram, WhatsApp). Это обеспечивает защиту ваших сообщений от перехвата третьими лицами.

9. Обратите внимание на приложения, установленные на вашем устройстве

Регулярно проверяйте, какие приложения установлены на вашем устройстве, и удаляйте те, которые вам не нужны. Некоторые из них могут представлять угрозу безопасности.

10. Будьте осторожны с общими сетями Wi-Fi

Избегайте использования мессенджеров в общественных сетях Wi-Fi, где могут действовать злоумышленники. Если использование Wi-Fi неизбежно, подумайте о подключении виртуальной частной сети (VPN) для лучшей защиты.