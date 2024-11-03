Могут ли в Казахстане ввести полный запрет на продажу и курение кальянов, рассказали в Министерстве здравоохранения. Курение кальянов в общественных местах запрещено законом, однако их реализация все еще легальна. Как сообщили в Минздраве Tengrinews.kz, в эти дни обсуждается вопрос запрета на реализацию кальяна в общественных местах. "В связи с повсеместным потреблением кальянов возникла необходимость усиления регулирования. Вопрос по усилению регулирования табака для кальяна, кальянной смеси (как продажи, так и потребления), а также профилактических мер по снижению их потребления находится на этапе обсуждения", - говорится в сообщении министерства.

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Напомним, согласно ст. 110 п. 5 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения РК запрещено курение кальяна в подъездах домов, а также в организациях образования, организациях здравоохранения, пунктах общественного питания, в организациях для отдыха несовершеннолетних, кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, на спортивных аренах, в местах предназначенных для массового отдыха, в том числе в ночных клубах, на дискотеках, в музеях, библиотеках и лекториях, в поездах и на судах морского и речного транспорта, на борту воздушного судна, в салонах автобусов, микроавтобусов при осуществлении перевозок пассажиров, троллейбусов, такси и городского рельсового транспорта, зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, государственных органах и организациях, в помещениях, являющихся рабочими местами.

Итак, курение кальянов в общественных местах запрещено законом, однако их реализация пока легальна. То есть заведения могут продавать кальяны, которые нельзя курить где-либо, кроме частного жилья.

"Согласно действующему законодательству, необходимо проведение анализа регуляторного воздействия (АРВ). Проект вводимой нормы в законодательство, определение государственного органа по регулированию, необходимость изменения размеров штрафа будут рассмотрены в рамках АРВ. После завершения разработки АРВ будут проведены общественные слушания с участием представителей бизнес-сообщества", - добавили в Минздраве.

Весной в Минздраве уже заявляли, что обсуждается вопрос полного запрета кальянов в Казахстане. По мнению представителей министерства, казахстанцы не соблюдают закон, запрещающий курение кальянов из-за недостаточно высоких штрафов.