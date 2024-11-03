Синоптики представили долгожданный прогноз погоды на предстоящую зиму-2024/2025 в Казахстане. По данным специалистов, казахстанцев ждет типичная зима с частыми осадками и резкими перепадами температур, передает kazlenta.kz.

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Как сообщила представитель «Казгидромет» Любовь Бухтоярова, согласно консультативному прогнозу, зимой температурный режим прогнозируется в пределах климатической нормы, с осадками, превышающими многолетнюю норму. Однако не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном ночью до 30-45 градусов мороза.

Согласно консультативному прогнозу, зимой температурный режим прогнозируется в пределах климатической нормы, с осадками превышающими многолетнюю норму. Однако не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном (в северных, центральных и восточных регионах ночью 30-45 градусов мороза, на западе и юге страны 25-35 градусов мороза).

В первые два месяца зимы на большей части Казахстана температура воздуха предполагается около нормы, лишь в январе выше нормы на 1°С ожидается на западе, северо-западестраны (в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, на большей части Актюбинской, на северо-западе Костанайской области).

Количество осадков в декабре прогнозируется:

- больше нормы на большей части республики;

- около нормы - в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, области Ұлытау, на большей части Туркестанской, на севере Атырауской, на юге Костанайской, Акмолинской, на северо-западе Карагандинской и Жамбылской областях;

- меньше нормы – в Мангистауской, на большей части Атырауской, на крайнем юго-западе Актюбинской области.

Количество осадков в январе ожидается:

- около нормы на большей части республики;

- больше нормы - в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, на большей части Акмолинской, Павлодарской, на северо-востоке Костанайской, на юго-западе Актюбинской, в западной половине Кызылординской области;

- меньше нормы – на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях.

На большей части республики температура воздуха в феврале прогнозируется выше нормы на 1°, около нормы - в северных регионах страны. С активными циклонами осадки будут превышать норму в большинстве регионов страны, в пределах климатической нормы осадки прогнозируются в юго-западной половине республики.