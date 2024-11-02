В Ледовом дворце спорта «Горняк арена» прошла вторая игра двухматчевой серии открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy между местным «Горняком» и одним из лидеров чемпионата «Арланом».

Борьба за шайбу в матче шла на каждом участке хоккейной площадки / Фото pro.ligasy.kz

Победитель первой встречи между финалистами Кубка Казахстана этого сезона определился лишь в серии буллитов, а которой победу рудненскому клубу принес нападающий хозяев Роман Поляничев, переигравший голкипера кокшетаусцев Сергея Кудрявцева в шестой попытке.

Во втором матче место в воротах «Арлана» занял Тимур Мейдер, а у «Горняка» голкипер остался прежний - Владислав Нурек, отразивший в первом матче 39 бросков.

Как и днем ранее, счет во встрече открыли гости, и, как и в первом матче, в составе «Арлана» отличился нападающий Максим Карпов, вновь оставшийся без опеки перед воротами. Произошло это на 6-й минуте, а через четыре минуты у «Горняка», гораздо активнее, чем в первом матче, начавшего встречу, появился шанс сравнять счет, когда в ворота кокшетауского клуба был назначен штрафной бросок за выброс клюшки вратарем в направление шайбы. Однако исполнявший буллит Валерий Гурин не смог переиграть голкипера гостей.

А затем гости за нарушение правил потеряли подряд двух игроков, и на 13-й минуте рудничане получили еще одну возможность сравнять счет, играя в большинстве в формате «пять на три». Однако уже через 15 секунд удаление произошло и в составе «Горняка», у которого за толчок соперника клюшкой был наказан Сергей Лазарев. Но почти сразу же после перехода игры в формат «четыре на три» нападающий хозяев Евгений Степанов выиграл вбрасывание у своих ворот, шайбу подхватил Алексей Власкин и сделал длинную диагональную передачу к синей линии зоны защитника соперника Даниле Барабашу, а тот, продвинувшись вперед, хладнокровно бросил по воротам слева и сравнял счет - 1:1. С таким счетом команды завершили первый игровой отрезок, в котором рудничане нанесли 17 бросков по воротам, в то время как кокшетаусцы сделали это лишь семь раз.

А на первой же минуте второго периода во время атаки «Горняка» гости перехватили шайбу в своей зоне защиты и сумели отправить в отрыв Данилу Парамонова, который вышел один на один с вратарем и переиграл его. Менее чем через две минуты Алексей Козорез от левого борта зоны защиты гостей отдал шайбу к синей линии подключившемуся к атаке защитнику Дмитрию Васильеву, который с ходу бросил по воротам. Находившийся перед воротами нападающий «Горняка» Руслан Утебаев пером клюшки подправил полет шайбы, и та влетела в правый верхний угол ворот - 2:2.

Ничейный счет продержался 11 минут до того момента, когда в составе «Горняк» был удален за подножку Александр Ханьжин. И гости реализовали большинство благодаря оформившему дубль Парамонову.

Третий период прошел без заброшенных шайб, хозяевам не помогла и замена на последней минуте вратаря на шестого полевого игрока - 2:3 (1:1, 12, 0:0).

Сумевший взять реванш у рудничан «Арлан» набрал 24 очка и теперь отстает от лидирующего в чемпионате «Номада» на одно очко. А «Горняк» после этого поражения остался на шестом месте с 16-ю набранными очками после 14 игр. Но при этом его догнали имеющие худшие разницы заброшенных и пропущенных шайб «Алматы» и «Кулагер».

Именно с «Кулагером» «Горняк» проведет свои следующие матчи, которые пройдут 17 и 18 ноября в Петропавловске. А 21 и 22 ноября рудничане отправятся на ответные матчи с «Арланом» в Кокшетау.





