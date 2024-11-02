На соревнованиях костанайские биатлонисты одалживают винтовки у спортсменов из других областей, а старые автоматы разваливаются посреди гонки, утверждают родители воспитанников секции биатлона при Костанайской ДЮСШ № 3.

И даже в таких условиях всего за год работы секции трое воспитанников вошлии в сборную Казахстана, ещё трое должны пополнить ее состав благодаря медалям республиканских чемпионатов. Наверно, управление спорта углядит в результатах потенциал и закупит для секции минимальный инвентарь, надеялись родители спортсменов...

"Вы должны развиваться сами", - таков был ответ руководителя управления Бекболата Байжанова, по словам мамы одного из воспитанников Анастасии ДЕМЧЕНКО.

- Уже год работает секция, но до сих пор не закуплены винтовки, и в целом минимального оснащения нет, - говорит она. - Всё за счёт родителей. Лазерные винтовки за несколько миллионов тенге родители приобрели за свой счёт. Мы сами покупаем билеты, снимаем квартиры детям. Дальше мы не потянем.

- Винтовок - ноль. Лазерные - это как игрушка. Нам надо стрелять из малокалиберной винтовки, - объясняет тренер секции Александр ВОРОБЬЁВ. - У нас есть ребята, конкурирующие с основной сборной ходом на лыжах, но по стрельбе отстают, потому что нет винтовок. Илья Базелинский на трассе идёт на равных с одним из взрослых лидеров сборной, который участвовал в Олимпийских играх.

Илиан Базелинский занял 2 место на дистанции спринт на Чемпионате РК среди младших юношей и девушек в Щучинске

Тренер просит купить за счет госбюджета хотя бы 3 винтовки, чтобы научить спортсменов стрелять:

- Мы стреляем в процессе гонки. От бега на лыжах пульс поднимается, на пульсе стрелять тяжело - сложно удержать прицел на мишени. Проблема в том, что нам негде стрелять. Мы можем куда-то выезжать и там стрелять. Но у нас винтовок нет.

По словам Воробьёва, отсутствие специальных ботинок - это самая острая проблема, поскольку на обычной обуви нет креплений под лыжи.

- Ботинок у нас - ноль. Но дети растут, - подчёркивает Елена УМУРЗАКОВА. - Ботинки - это расходный материал, они рвутся.

Секцию биатлона открыл прошлый руководитель управления спорта Мурат Кинтонов. Успел оснастить её лыжами перед своим отстранением. Родители и тренер считают, что развитие секции встало с приходом нового руководителя:

- Нам говорят, что две-три винтовки ничем не помогут. Но если без этого инвентаря мы результат показываем, что будет с ним?

Они отмечают: периодичные умеренные вложения от них - это нормально, но когда это происходит на постоянной основе в таких объёмах...

- Мы - бесплатная секция, принадлежащая государству, - говорит Умурзакова. - Минимальное оснащение должно быть.

Не свои, так чужие

- Наших детей хвалят в других областях, - рассказывает Юрий БАЗЕЛИНСКИЙ. - Нашим детям другие области помогают, дают винтовки свои, старые. А родная область ничем не помогает. Это смешно просто. У Ильи прямо во время соревнований на чемпионате Казахстана развалилась винтовка. Это смешно. Костанайская область приехала самой нищей. Подходим: "Дайте винтовку пострелять..."

Фото предоставлено Александром ВОРОБЬЕВЫМ

Он считает, что разница в оснащении демотивирует спортсменов на соревнованиях:

- Вот мы были в Астане. У нас одна винтовка, а у всех их штук по 10. Одна винтовка на восемь человек. Мы просим хотя бы 3 винтовки. Дети же видят, как остальные области выглядят. Винтовки, пульки, подзорные трубы, тренеры вокруг детей бегают. А наши приехали с папой чьим-то.

- Взрослые не могут терпеть, как малыши. Взрослые могут и пойти работать, зарплату получать, вместо того чтобы бегать и защищать честь области, - добавляет Воробьёв.

Олимпийский вид спорта

- Наши дети привозят медали с чемпионатов Казахстана, самых важных для области стартов, - поясняет тренер. - Сам руководитель управления говорит, что для области они важны.

- Для области это очень важно. Это было послание президента, поддерживать олимпийские виды спорта, - добавляет Елена Умурзакова.

Елена Саенко (4 место) обогнала 2 мастеров спорта на чемпионате РК среди старших юношей и девушек в Петропавловске / фото Александра Воробьёва

Александр Воробьёв убеждён: то, что управление посеет сейчас, в секции детей и юношей, то казахстанский спорт и пожмёт в будущем:

- Жалуются, что нет спортсменов на серьёзных стартах, и мы не можем конкурировать. Когда самые серьёзные соревнования, у нас нет людей. А потому, что если сейчас нас не поддержат, этих людей точно не будет. Либо эти люди уйдут в другой регион. Я сам два года вступал за Алматы на чемпионате мира по лыжным гонкам - только потому, что мой родной регион меня не поддержал.

Елена Токмянина заняла 3 место на Кубке РК среди юношей и девушек "Grand Tour Biathlon"

Возможность есть, да была бы возможность...

Союз биатлонистов Казахстана выделяет деньги на закуп инвентаря за призовые места - миллионы разыгрываются на гранд-турах. Но чтобы посетить все этапы гранд-тура, костанайской секции биатлона нужно финансирование от управления спорта: билетов, проживания и минимального стартового инвентаря. Вот и получается, что возможность заработать деньги самим есть, а воспользоваться этой возможностью нельзя.

- Нам не хватило буквально немного, - говорит тренер. - Только потому, что мы выезжали не на все этапы. Не хватило финансов. В этой связи мы очень нуждаемся в спонсорах.

- Мы можем немножко заработать сами, но вы хоть бы нас толкните, - обращается Юрий Безелинский к управлению.

По словам родителей, управление предложило им найти спонсоров, но, как поясняет Александр Воробьёв, спонсоры не отзываются на их поиски, потому что не видят поддержки секции от государства.

Зима близко

- Руководством ДЮСШ №3 подана бюджетная заявка на новые инициативы на 2025 год, в которой учтено приобретение 4 биатлонных винтовок. Решение бюджетной комиссии будет известно после проведения очередной сессии, - ответила на запрос "НГ" заместитель руководителя управления спорта области Елена КИРЕЕВА. - Для финансирования спортсменов и тренеров на соревнования старшему тренеру области необходимо подать рапорт установленной формы и смету расходов в управление. При этом соревнование должно быть в едином календаре спортивно-массовых мероприятий, а спортсмены - числиться в списках сборной области.

Однако тренер и родители отмечают: "ноябрь закончится и начнутся этапы", а без финансирования команда не выедет на ряд важных соревнований...

Фото Диаса СУЛЕЙМЕН