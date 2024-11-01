Проведя в гостях три двухматчевые серии открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy, «Горняк» вернулся в Ледовый дворец спорта «Горняк арена», где его соперником стал «Арлан».

Оскар Юлбарисов разряжает обстановку у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

Клуб из Кокшетау находился на второй строчке турнирной таблицы, набрав в 14 матчах 21 очко, а рудничане с 14 очками после 12 игр занимали шестое место. Команды перед чемпионатом встречались в финале Кубка РК, который прошел в Усть-Каменогорске в Ледовом дворце спорта имени Бориса Александрова. И тогда «Горняк» уступил «Арлану» со счетом 1:3.

Первый матч чемпионата между финалистами Кубка получился весьма драматичным. Счет открыли гости усилиями нападающего Максима Карпова, которого на 4-й минуте встречи игроки рудненского клуба упустили перед своими воротами.

Вообще кокшетаусцы со стартового свистка старались играть первым номером, у хозяев же мало что получалось в атаке, а после пропущенного гола «Горняк» стал еще и нарушать правила. После первых двух удалений, когда на 6-й минуте двухминутным штрафом за задержку соперника клюшкой был наказан Александр Катков, а на 13-й минуте за удар коленом - Данила Омельковец, «Горняк» выстоял. Но после третьего удаления счет стал 0:2.

Случилось это после того, как в начале 16-й минуты за подножку на скамейку штрафников отправился защитник хозяев Руслан Габазов, и через 20 секунд нападающий «Арлана» Данил Парамонов реализовал большинство. До конца периода рудничане так и не смогли найти свою игру, нанеся всего 8 бросков по воротам соперника, в то время, как кокштаусцы сделали это 17 раз.

Главный тренер «Горняка» Сергей Невструев сумел найти в перерыве нужные слова для своих хоккеистов, и во втором периоде команда предстала перед своими болельщиками совсем другим коллективом. За второй игровой отрезок рудничане превзошли соперника и по количеству бросков, и по их качеству. При этом вратарь «Горняка» Владислав Нурек сумел отразить все 11 бросков по его воротам, а вот из 12 бросков хозяев три принесли результат.

Оскар Юлбарисов разряжает обстановку у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

На 23-й минуте Никита Ляпунов выиграл вбрасывание у ворот «Арлана» у правого борта, шайба отлетела к Даниле Барабашу, который тут же нанес бросок по воротам. Но шайба попала в Ляпунова, и тот с разворота с ходу забросил ее в ворота Сергея Кудрявцева под его щитками.

На 33-й минуте Данила Милушкин сравнял счет, со второй попытки добив в ворота шайбу, отбитую вратарем гостей после броска Оскара Юлбарисова, получившего передачу от Валерия Гурина. А за полторы минуты до второго перерыва Юлбарисов отдал шайбу за воротами гостей Гурину, а тот из левого угла площадки отправил ее открывшемуся перед воротами капитану «Горняка» Александру Куршуку, который не промахнулся, бросив с ходу - 3:2. При этом «Горняк» между заброшенными шайбами дважды играл в меньшинстве.

В начале третьего периода команды отыграли по разу в меньшинстве, у «Горняка» на лед на две минуты покидал Алексей Козорез, наказанный за толчок соперника клюшкой. А на 52-й минуте, когда нападающий гостей Степан Санников выкатывался справа из-за ворот «Горняка» с шайбой, она рикошетом от конька Габазова залетела в ворота рудничан, и счет во второй раз стал равным.

Через минуту «Арлан» остался в меньшинстве и спустя еще минуту Юлбарисов после передач Гурина и Кротова реализовал большинство и вывел «Горняк» вперед. За полминуты до окончания основного времени гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока, и через 12 секунд нападающий «Арлана» Владислав Никулин в третий раз сравнял счет - 4:4.

В овертайме счет не изменился, а в серии послематчевых буллитов Роман Поляничев принес победу «Горняку» - 5:4 Б (0:2, 3:0, 1:2, 0:0, 1:0).

Сегодня команды проведут второй матч серии.