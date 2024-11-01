Детский психолог Данияр Аренов рассказал, как родителям распознать, что их ребенок подвергается буллингу в школе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

По словам Аренова, когда над ребенком издеваются, в его поведении, как правило, появляются изменения. Психолог напомнил, что переживать насилие - не есть норма для нервной системы. Поэтому при любых изменениях она будет напрягаться.

"Это напряжение как-то да будет сказываться. Чем больше доверительного контакта между родителем и ребенком, чем больше родители чувствуют и понимают его, тем легче им это распознать. Фактически бывает чувство подавленности у ребенка, понижение успеваемости. Ребенок меньше хочет ходить в школу, появляются какие-то психосоматические признаки: "Что-то голова болит, живот болит, можно, сегодня не пойду?" Почему голова, живот? Потому что кто-то сможет продиагностировать? Вот у меня голова болит, кто сможет доказать обратное? Очень легко притвориться, что у тебя болит голова, удобно", - рассказал Данияр Аренов в прямом эфире Instagram Tengrinews.kz.

Он добавил, что, когда ребенок подвергается травле, у него меняется настроение, "огня в глазах становится меньше". Также одним из признаков является тошнота.

По словам психолога, буллинг среди детей - это проблема групповой динамики, а не индивидуальных детей.

"Возьмите этих детей по индивидуальности, все в кабинетах (психолога - прим.) ангелочки. Как только эти ангелочки собираются в группы, они начинают на себя примерять разные социальные роли. Там они начинают заигрываться. Поэтому при предотвращении буллинга, то есть чтобы была здоровая групповая динамика, нужно два фактора: первое - доминантный, но заботливый взрослый как руководитель этой групповой динамики; второе - необходимо, чтобы у этого доминантного взрослого были хорошие ценности", - пояснил психолог.

Если буллинг все-таки проявился, тогда необходимо проводить анализ, подключать родителей, школьных психологов и воспитателей, не озвучивая имена участников конфликта.

По мнению психолога, если вывести конкретного ребенка из толпы, поставить перед детьми и просить не издеваться над ним, можно сделать только хуже и поставить на него "печать жертвы". Также родителям важно не вступать в конфликт друг с другом.

"Будет здорово, если родитель найдет в себе достаточно "взрослости", чтобы не превратить конфликт детей в конфликт взрослых, что очень часто встречается. Именно проблему групповой динамики детей в проблему взрослых. Если мы посмотрим на ситуацию сверху вниз, детки много чего еще не понимают. При этом здорово, когда родители не играют в эту игру вместе с ними. Здорово, когда классные руководители проводят какие-то мероприятия, собрания, где они развивают сплоченность с родителями. Когда дети видят, что, несмотря на групповые проблемы, родители находятся в единстве, не друг против друга, а вместе против проблемы, куда они денутся с подводной лодки?" - заключил Аренов.