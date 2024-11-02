Казахстанца, оскорбившего судью, наказали в Конаеве, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как рассказали в Алматинском областном суде, мужчина, являясь ответчиком по гражданскому делу об освобождении земельного участка (снос незаконных строений), во время выездного судебного заседания назвал председательствующего судью коррупционером, обвинив в лоббировании интересов истца.

"На неоднократные замечания судьи К. не реагировал, повышал голос и препятствовал проведению судебного заседания. В связи с этим старшим судебным приставом был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 653 КоАП", - говорится в сообщении.

Дело по факту неуважения к суду было рассмотрено в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Конаева. В суде правонарушитель не признал вину и просил ограничиться замечанием. В итоге ему было назначено наказание в виде ареста на 5 суток.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.