План работ Костанайской Горэлектросети с 4-го по 10 ноября 2024 года сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях с отключением потребителей частного сектора и спальных районов пройдут в пяти районах областного центра.

КТП-716 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)

с 4 по 10 ноября 10:00 до 18:00

Частный сектор: ул. Энергетиков, ул. Кравцова , ул. Тухачевского

(работы на ПС)

4 ноября 09:00 до 18:00

дачи «Текстильщик 2», «Садовод-Строитель», «Энергетик», «Геолог», КХ «Тэрра», хим.база «Шаруа», ИП Сабиев, полигон «Северный», ТОО «Лудэ Каз», ТОО «Мериоара»,

Частный сектор: 1-й проезд, 2-й проезд, 3-й проезд ул. Цветочная

(работы на ПС)

ТП-307 4 ноября 10:00 до 18:00

детский сад «Бобек», магазин «Апогей», «Жигер», «Акжол», парикмахерская «Релакс», «Анжелика»,

Спальный сектор: ул. Бородина, 142,144, пр. Н. Назарбаева, 1337/1,139, ул. Шаяхметова, 149, ул. Шевченко, 130.

(работы на КЛ)

п. Кунай (новый мкр.) 4 и 5 ноября 10:00 до 19:00

Жилой массив п. Кунай - мкр. 21 д. 3, мкр. 82 – д. 1,2,3,4,5, мкр. 84 – д. 1,2,3, мкр. 85, д – 1,2,3.

(работы на ПС)

5 ноября 09:00 до 18:00

дачи «Садовод –Строитель», хим. база «Шаруа», ТОО «Лудэ Каз», ИП Сапбеков, ИП Сейтенов, ИП Ахметова, ТОО «Ахчин Г», ИП Глоба, семейный дом «Жануя», магазин «Ласточка», ТОО «Империя пласт».

Частный сектор: ул. Геологическая, ул. Гольдаде, ул. Тепличная.