Бюро национальной статистики опубликовало данные об инфляции в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Инфляция за месяц в Казахстане

По данным Бюро нацстатистики, месячный индекс потребительских цен в октябре ускорил рост и составил 0,9 процента (в сентябре замедлился на 0,4 процента). Цены на платные услуги повысились на 1,4 процента, на непродовольственные товары - на 1 процент, на продовольственные товары - на 0,4 процента.

Повышение цен за месяц наблюдалось в следующих направлениях:

алкогольные напитки и табачные изделия - на 0,6 процента;

одежда и обувь - на 0,9 процента;

жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива - на 1,8 процента;

связь - на 2,8 процента;

отдых и культура - на 2,9 процента.

Цены на платные услуги повысились на 1,4 процента:

холодная вода – на 25 процентов;

билеты на поезд – на 13 процентов;

сотовая связь – на 5 процентов.

Непродовольственные товары повысились на 1 процент:

дрова – на 4,7 процента;

уголь каменный – на 1,1 процента;

одежда и обувь – на 0,9 процента.

Продовольственные товары подорожали на 0,4 процента:

огурцы – на 9,7 процента;

апельсины – на 6,7 процента;

яйца – на 3,2 процента.

Инфляция за год в Казахстане

Годовая инфляция в октябре составила 8,5 процента. Цены на платные услуги повысились на 14,3 процента, непродовольственные товары - на 7,8 процента, продовольственные товары - на 4,9 процента.

По сравнению с октябрем прошлого года тарифы на холодную воду повысились на 60,3 процента, отопление центральное – на 33,6 процента, водоотведение – на 26,9 процента, электроэнергию – на 22,9 процента, горячую воду – на 18,1 процента, вывоз мусора – на 16,3 процента, газ, транспортируемый по распределительным сетям, – на 11,6 процента.

Плата за аренду жилья повысилась на 9,9 процента. Цены на услуги связи увеличились на 17,4 процента, организации комплексного отдыха – на 16,4 процента, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 11,9 процента, ритуальные услуги – на 11,6 процента, здравоохранения – на 11,4 процента, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий – на 10,8 процента, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств – на 10,7 процента, общественного питания – на 8,8 процента. Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 23,7 процента, воздушным пассажирским транспортом – на 16,4 процента, городским автобусом – на 11,8 процента, в такси – на 10,6 процента.

Уровень цен на аудиовизуальное оборудование вырос на 42,1 процента, легковые автомобили отечественной сборки новые – на 35,3 процента, фармацевтическую продукцию – на 11 процентов, одежду и обувь – на 10,6 процента, мебель и предметы домашнего обихода – на 9,8 процента, товары личного пользования – на 7,3 процента, строительные материалы – на 6,3 процента. Дрова подорожали на 14,8 процента, сжиженный газ в баллонах – на 9 процентов, уголь каменный – на 8,5 процента.

Повышение цен отмечено на огурцы на 27,6 процента, помидоры – на 27 процента, табачные изделия – на 15,8 процента, минеральную и питьевую воду – на 14,1 процента, картофель – на 13,9 процента, кондитерские изделия – на 12,6 процента, прохладительные напитки – на 11,4 процента, фруктовые и овощные соки – на 10,4 процента, яйца – на 9,4 процента.

Снижение же цен наблюдалось на крупу гречневую на 21,9 процента, капусту белокочанную – на 20,8 процента, морковь – на 16,2 процента, масло подсолнечное – на 9,2 процента.

В региональном разрезе в октябре 2024 года в годовом выражении уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в десяти регионах, из них наибольший - в Астане (10,2 процента), в Мангистауской области (9,7 процента), в Алматы и Западно-Казахстанской области (по 9,4 процента).