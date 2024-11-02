21-летний житель Костаная Кирилл РОЖКОВ два года подряд жил и работал в Польше. О том, как у него это получилось, своих впечатлениях и сравнении этой страны с Казахстаном он рассказал корреспонденту «НГ».

Кирилл Рожков на фоне озера Морске-Око и Карпатских гор

«Решил провести эксперимент»

Кирилл родился в с. Карасу, но вырос уже в Костанае.

- Мое детство не было связано с путешествиями. Иногда мы с семьей выезжали к родственникам в другие города Казахстана, однажды я побывал в Москве, - вспоминает парень. - В Польшу впервые попал в прошлом году по учебной программе от костанайского университета, поехал на практику. Был очень рад такой возможности!

А в 2024 году Рожков жил в Польше с мая до конца сентября, и поехал уже не от университета.

В Варшаве очень развита транспортная инфраструктура. Есть такси, автобусы, трамваи и метро

- Вторая поездка обошлась мне довольно дешево: из Челябинска на самолете добрался в Санкт-Петербург, а оттуда в Минск (в обоих городах был прежде всего с туристической целью) и на автобусе до Польши, - рассказывает Кирилл. - В целом на дорогу у меня ушло всего 90 000 тенге. Все документы мне делала компания, а оформление визы и визовый сбор оплачивал самостоятельно. Это обошлось в €85 (сейчас уже стоит €135).

Первые впечатления

В Польше сразу же бросается в глаза обилие растительности.

- Когда я впервые прилетел сюда, было облачно и тепло. Когда мы ехали до общежития (где жили практиканты), в окно я видел много полей, везде цветы, скакали олени, мы даже видели кроликов! Удивительно, что было много фруктовых садов. Вдоль трассы стояли одинокие дома, что меня также удивило, - вспоминает Кирилл. - В прошлом году я был очень впечатлен этой страной, людьми и их восприятием мира.

Пообщаться с поляками удалось уже в этом году.

- В Варшаве ощущается языковой барьер: только первоначальные фразы кажутся похожими, а если уже идти дальше и глубже изучать язык, то понимаешь, что схожесть только поверхностная. Интересно, что начинаешь вроде не с нуля, когда тебе нужно изучать каждое слово, но когда ты впервые слышишь речь поляков, ты понимаешь, что действительно нужно изучать язык, - отмечает парень. - У меня языковых проблем не было, так как я немного изучал польский и в целом уже к нему привык.

Цены на продукты в Польше и Казахстане примерно одинаковы, но прожиточный уровень там выше

Местные жители в основном не знают русский язык, но ему встречались поляки, которые пытались общаться по-русски, с большим акцентом.

- С группой поляков мы познакомились, когда я подошел спросить дорогу (с ними говорили на польском). Они спросили, откуда я и чем занимаюсь. Я сказал, что работаю. После этого они попытались угадать - кем именно. Предположения были, что курьером или водителем такси, что я работаю в доставке в целом. В Польше есть стереотип: если человек приезжает из Азии, то это в основном люди, которые работают в сфере услуг, - поделился Кирилл. - О Казахстане многие поляки не имеют никакого представления. Либо это я не столкнулся с такими людьми, которые что-то знают про нашу страну. Но в целом полагаю, что мнение нейтрально-положительное. Тут уже каждый ощущает это сам, потому что агрессии из-за того, что я говорил на русском, не почувствовал. Мне никогда плохого слова не сказали.

Вид на ночную Варшаву

По наблюдениям парня, из-за войны на Украине в Польше сейчас очень много беженцев из этой страны, и некоторые поляки относятся к ним недоброжелательно.

- Один раз в Польше я столкнулся с преступностью: у моей знакомой украли телефон в магазине, когда она оставила его на кассе. Но вообще о каких-то громких преступлениях или криминале в Польше я не слышал. Насчет коррупции тут тоже ничего сказать не могу.

Трудоустройство

Кирилл отмечает, что в Польше очень трудно устроиться на работу с казахстанским паспортом.

- Средняя зарплата от 5 000 до 7 000 злотых (сейчас 1 злотый = 122,26 тенге - «НГ»). - рассказал он. - В первый год, на практике, я работал на заводе - упаковывал овощи. Было сложно: нас не воспринимали за людей, мы работали по 12 часов в сутки! В этом году я также начинал работать там, но было еще сложнее, чем в прошлом; к нам относились просто как к ресурсу. Но если бы я занимался подобным в Казахстане, то, на мой взгляд, не платили бы такую зарплату, как в Польше. В этом году работал продавцом в магазине в Варшаве (так как видел местную кухню, могу сказать, что самое любимое у поляков - это добавлять в любое блюдо томаты). Думаю, зарплата также больше, чем в Казахстане, да и уровень жизни здесь выше, а траты на жизненные потребности ниже. Всегда остается какой-то процент от зарплаты, который ты можешь оставить и не тратить.

Жилье

Во время студенческой практики Рожков жил в общежитии - хостеле. В здании сделали хороший ремонт, у студентов не было претензий к жилью. А в этом году пришлось преодолеть трудности с поиском квартиры.

- Во-первых, потому что я решил жить в столице Польши - Варшаве, - поясняет Кирилл. - Объявлений много, но, насколько мне известно, не каждый готов согласиться сдать жилье в аренду на долгий срок иностранцам. В таком случае люди рассматривают твою кандидатуру немного дольше. Но в итоге повезло: риелтор была украинкой, и мне удалось найти квартиру за один день.

В Варшаве можно найти жилье на любой кошелек

В итоге Кирилл снимал «однушку» за 1 500 злотых, на тот момент это было примерно 160 000 тенге (по нынешнему курсу уже 183 000 - «НГ»).

- Сейчас, вернувшись в Костанай, я сталкиваюсь с такой проблемой, что здесь много риелторов, которые перекупают объявления. Интересно, что на польских сайтах по аренде жилья жилье не настолько выкуплено риелторами - там хозяева сами выкладывают объявления, - рассказал он. - В Костанае также часто можно столкнуться с несоответствием цены и качества квартир. Сейчас я очень внимательно смотрю на ремонт и условия, которые предоставляет арендодатель. В Польше, например, когда ты подписываешь контракт об аренде жилья, то там сразу указано, сколько нужно платить за коммунальные платежи. Это фиксированная ставка - кауция - то есть депозит, и его стоимость равна месячной оплате (страховая сумма, которую берет польский арендодатель с арендатора с целью компенсации возможных потерь. Подразумевается не просто регулируемая рынком или желаниями арендатора величина, а четко ограниченная законодательством Польши плата - «НГ»). Ее могут вернуть либо не вернуть, все зависит от условий, в которых ты потом оставишь жилье. Есть еще «чинш» - коммунальные платежи. Они обычно не особо высокие: если не в центре Варшавы, то в среднем аренда квартир от 2 до 3 тысяч злотых в месяц. Но цена соответствует качеству: есть квартиры с хорошими условиями и ремонтом, которые стоят довольно дешево.

Интернет и связь

- В Польше очень много операторов сотовой связи, - рассказал Кирилл. - Я купил тариф за 30 злотых в месяц, который предлагал мне 60 ГБ Интернета, безлимитные звонки для всех операторов Польши, SMS плюс бонусные гигабайты по Евросоюзу - на месяц этого хватает с головой. А в Костанае очень тяжело с мобильным Интернетом.

Вышка связи в одной из польских деревень

На всей террритории Польше доступна связь формата 5G.

- SIM-карты можно купить либо в точках продажи от самих операторов, либо в сети магазинов Zabka. Цены везде нормированы - цена указана на упаковке, как и все условия. Либо тариф уже сразу подключен и нужно просто пополнить баланс, либо его можно выбрать самому. Максимальная цена на тариф, которую я видел, 35 злотых, что очень доступно. Интересно было встретить среди операторов Red Bull (австрийская компания, производящая энергетические напитки - «НГ»).

На что посмотреть

Одной из самых запоминающихся достопримечательностей стал Дворец культуры и науки в Варшаве.

Одна из главных достопримечательностей Варшавы - Дворец культуры и науки

- Он считается символом города, хотя сами поляки не очень любят это здание, потому что оно было подарено Сталиным польскому правительству, - отмечает Кирилл. - Кстати, в Польше часто можно увидеть граффити, например, с надписью «Лучше умереть, чем быть красным» и знак, запрещающий коммунизм, то есть перечеркнутый серп и молот.

Антикоммунистическое граффити на улице Варшавы

- Также посещал в Варшаве старый город - популярное туристическое место. Сейчас он находится на реконструкции: там закладывают подземный тоннель, чтобы сделать фонтан и прогулочную аллею.

«Парковка для ведьм» - арт-объект на улице Варшавы

Впечатлил и Королевский парк в Варшаве.

- Это очень красивое место! - восхищается Кирилл. - Там очень много скульптур, много белочек, которых можно было кормить.

Файер-шоу в центре Варшавы

Побывал в городе Закопане у подножия наивысшей точки Карпатских гор - Татр. Группой поднимались в горы к озеру Морске-Око. Посетили и одноименное селение - Татры.

В Польше и, в частности, в Варшаве много парков и скверов

- От Варшавы у меня остались только приятные впечатления: город большой, но по нему удобно передвигаться. Есть автобусы, трамваи, метро. Вообще в Польше очень развита инфраструктура и очень хорошее качество дорог - я не замечал на них ям и кочек, - делится Кирилл. - Но в Мазовецком воеводстве (главный административный район в Польше. Костанаец жил во время практики в городе Плоньск, недалеко от Варшавы, на востоке страны - «НГ») очень часто ремонтировали дороги: строили какую-то большую трассу, и из-за этого очень часто были пробки именно в направлении на Варшаву. Еще в Польше на асфальте в пешеходных зонах есть разделение на велодорожки и тротуары, это обозначено соответствующими дорожными знаками. Имеются обозначения для слепых людей. В Польше много зеленых зон. Вообще здесь чувствуется больше свободы передвижения, чем в Казахстане. В Польше ты можешь сесть в автобус и поехать в любой соседний город, чтобы, например, погулять. У нас это сделать не так просто из-за очень больших расстояний между городами.

Вид на Карпатские горы

Обратный билет в Костанай обошелся Кириллу в 170 000 тенге.

- Это был прямой рейс компании LOT. Они очень хорошие, быстрые, но по цене дороговато. В среднем авиабилет стоит $500, но в целом поездка туда и обратно получилась у меня не особо затратной, - подчеркивает он. - Первые эмоции в Польше, которые у меня были, предвкушение чего-то большего. Но каждый раз, когда ты взлетаешь, понимаешь, что надо возвращаться через какой-то срок, и это приносит какое-то приятное волнение. То есть ты в ожидании того, что потом вернешься в Казахстан. Это немного согревает. Да, я планирую вернуться в Польшу и, думаю, не один раз.

Фото из личного архива Кирилла РОЖКОВА