29 октября в регионе завершилась уборка зерновых. Намолот костанайских хозяйств - 5 млн 973 тыс. т при средней урожайности 14 ц/га. Вроде неплохо. Но этот результат лишь актуализировал недавнее выступление акима Костанайской области Кумара АКСАКАЛОВА на выездном заседании парламентского Аграрного комитета. Наш аким - за радикальное ужесточение ответственности бизнеса, неэффективно работающего на земле.

Упадок видится на расстоянии

Аким области отметил, что долгие годы государство поддерживает работу сельхозпроизводителей миллиардными суммами, льготным налогообложением. Многие сумели провести техническое перевооружение, улучшили материально-техническую базу. Но отдачи не видно - нет увеличения производства продукции в сельском хозяйстве.

Кумар Аксакалов: «Плохо будешь работать - останешься без земли» / Фото Галины КАТКОВОЙ

- В нашей области за последние 20 лет наблюдается стабильное снижение всех показателей в отрасли сельского хозяйства, - сказал Кумар Аксакалов. - Поголовье крупного рогатого скота снизилось на 20%, свиней - на 76%, птицы - на 14%. Производство мяса упало на 53%, молока - на 62%. В растениеводстве топчемся на месте. Валовой сбор - от 4 до 5,5 млн т. Урожайность по зерновым в среднем 11,7 ц/га... Животноводства практически нет. На прилавках превалирует импортная мясная и молочная продукция при огромных потенциальных возможностях производить все это самим.

Производство зерна в Костанайской области

Годы Валовой сбор, в тыс. т 2005 3916,4 2006 5123,3 2007 6502,2 2008 5202,1 2009 5438,7 2010 3330,0 2011 8729,7 2012 2706,8 2013 5034,8 2014 4529,1 2015 4997,1 2016 5190,3 2017 5228,9 2018 5015,0 2019 3064,9 2020 4259,8 2021 3015,8 2022 5681,8 2023 4805,9 2024 5973,0

В поисках лучшей жизни

Раз нет животноводства, значит, деревенским жителям остается только сезонная занятость. А раз низкая урожайность полей, то и зарплаты в КХ и ТОО низкие.

В Костанайской области 29 октября, по официальным данным, завершена уборка зерновых / Фото из архива «НГ»

- Следствием стало конечно же снижение уровня жизни сельчан, - резюмировал аким области. - Во многих случаях сельхозтоваропроизводители (СХТП) ведут хозяйство по упрощенной схеме. Имея большие площади земельных угодий, занимаются только растениеводством. То есть отрасль у нас в целом работает так, что сельские люди вынуждены уезжать. В поисках лучшей жизни, практически бросив свои дома.

По приведенным тут же на заседании данным, в Костанайской области за последние 20 лет из сельских населенных пунктов выехало свыше 105 000 человек, потеряно огромное количество рабочей силы для сельхозпроизводства. Было закрыто 275 сел, 279 школ прекратили работу, так как некому в них стало учиться.

Что оставим детям?

Достойных экономических результатов, по убеждению главы региона, нет потому, что многие предприниматели плохо работают с землей, в процессе производства только снижают ее плодородие. В РК давно об этом говорят, законом закреплена норма о регулярном проведении агрохимического анализа состояния почвы.

Он проводился уже дважды - в 2015 году и затем в 2021-м. Результаты для Костанайской области неутешительные. 61% обрабатываемых земель имеют низкое содержание гумуса, 37% - среднее. (Гумус - основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям - «НГ»).

На 48,1% полей низкое содержание азота, на 32,4% - среднее. По фосфору: на 48,2% земель - низкое его содержание, на 41,9% - среднее.

То есть норма по этим трем позициям зафиксирована на площадях от 20 до 2% (последняя цифра - по гумусу).

- Важнейшие показатели плодородия почвы у нас - на низком уровне, - сказал Аксакалов, - на слайде вы видите, что мы собираемся оставить будущим поколениям, если будем так использовать землю.

Дошли до предела

- Сегодня сельскому хозяйству государство выделяет очень существенные деньги, финансовые механизмы, о которых мы долгие годы говорили, реализовываются. Но надо не только деньгами заливать отрасль, но и законодательно повысить ответственность за использование этих средств, - высказал мнение Аксакалов, - министерство сельского хозяйства разрабатывает встречные обязательства для получателей субсидий. СХТП спорят... Давно надо было эти обязательства внедрять. Много времени потеряли. И превратили в анархию многие вещи.

Кроме того, аким Костанайской области предлагает на законодательном уровне «обязать землепользователей заниматься многопрофильным сельскохозяйственным производством».

Очень подробно он остановился на вопросе сохранения плодородия земель.

- Понятно, что при интенсивном производстве плодородие невозможно поддерживать без внесения минеральных удобрений. В зале есть люди, которые это делают. И агрохиманализ показывает, что у них состав почвы даже улучшился. Эти хозяйства стабильно получают хлеб... Наверняка законодательно надо прописывать и обязанности внесения удобрений, чтобы не уговаривать никого, - сделал еще одно предложение парламентариям Аксакалов. - Время такое, что мы дошли до предела.

Да, в Казахстане есть правила рационального использования земель, где предусмотрено поддержание и повышение их плодородия. Существует норма - если анализ показал ухудшение, то земельная инспекция предписывает устранить нарушения в течение года.

- Тот, кто писал такое, конечно, не понимает, что плодородие за год не восстановишь, - сказал аким области. - Соответственно, когда земельная инспекция обращается в суд, то там не принимают решения, все рассыпается, затягивается, ведутся ненужные споры. Буксуем на ровном месте. Теряем время. Выход - процедура ускоренного изъятия, для чего необходимо внесение изменений в ст. 65 Земельного кодекса, конкретно - нужна норма о незамедлительном расторжении договора аренды в случае снижения плодородия. И на уведомление арендатора отвести очень короткое время.

Аксакалов считает, что законотворчество тоже должно быть оперативным. Ориентироваться надо на то, что следующий агрохиманализ будет производиться в 2028 - 2029 годах. К этому времени все должно быть не только готово, ужесточено, но и опробовано.

- Чтобы мы могли дать соответствующий сигнал всем СХТП: «Все, не будет никаких долгих рассмотрений. Проверим, будет снижение плодородия - до свидания». Не помогут никакие ваши закладывания земли в банки и тому подобное. Все должно жестко регулироваться, потому что земля - наше главное достояние и главное средство производства... У нас в каждом районе есть примеры, когда на одной и той же земле люди работают по-разному. Один получает хороший хлеб ежегодно, у другого через дорогу - противоположная картина. С таким же количеством осадков и солнечных дней он получает мизер и еще от государства требует субсидий. Надо же эту вакханалию в конце концов прекратить. Плохо будешь работать - останешься без земли. Это важнейший принцип.

Председатель Комитета по аграрным вопросам мажилиса Серик ЕГИЗБАЕВ сообщил участникам встречи, что по инициативе комитета Институтом законодательства при парламенте разрабатывается законопроект «Об эффективном использовании земельных ресурсов и повышении плодородия почвы». Кроме того, президент поручил реформировать систему финансирования АПК. Но перед внедрением новых механизмов Высшая аудиторская палата РК провела проверки и готовится отчитаться в парламенте по вопросам совершенствования системы субсидирования.

Для сравнения

На днях, сообщая об окончании уборки зерновых, аким области приводил примеры хозяйств, которые получили хороший хлеб. Из названных самая высокая урожайность достигнута в КХ «Береке жер» Узункольского района - 33ц/га.

Этот наш «потолок» сегодня ниже средней урожайности пшеницы по РФ. По информации председателя правления АО «НК «Продкорпорация» Асылхана ДЖУВАШЕВА, Россия планомерно наращивает вал в производстве зерновых. Сегодня там средняя урожайность - 35,2 ц/га, а в Казахстане последние 10 лет не превышает 12-13 ц. В этом году еще у соседей не самый лучший урожай - по данным Продкорпорации, 83 млн т против прошлогодних 91 млн т. Но это именно частность, так как за последние 10 лет РФ увеличила валовой сбор чуть не в два раза - с 45 млн т до 83 млн. А в планах России до 2030 года нарастить вал еще на 30%.

- Казахстанский зерновой рынок сталкивается с серьезными вызовами, - добавил Джувашев, - это снижение мировых цен на пшеницу и активный демпинг со стороны РФ.

России есть чем демпинговать. И дальше будет. Чем ответим?