Алексей ЧЕРВОНЫЙ родился в 1936 году в селе Ситниково Алтайского края. «Прежде, чем получить статус корреспондента, видеографа, фотографа, документалиста, прошел нелегкий путь, - говорит он о себе. - Уже в 15 лет работал учеником медника. Очень любил развиваться, занимался спортом. Вел вполне активный образ жизни. И даже прошел «Курс молодого бойца» в Белоруссии». О своей жизни и о том, как писалась хроника молодого города горняков, Алексей Никифорович рассказал «НГ».

- С чего начался ваш путь в профессии?

- Все началось с призыва в армию. Я оказался в Польше, в Северной группе войск, в радиорелейном батальоне. Эта служба связана с осуществлением межвойсковой связи. Меня быстро признали, завидев творческое начало. Такие навыки, как умение хорошо писать и рисовать, тогда имели ценность.

Польша, г. Болеславовец

В нашей части был Клуб офицеров. В нем работали два человека: художник и фотограф. Спустя время они демобилизовались. Места остались свободными, мне предложили занять сразу два, на что охотно согласился. В 1959 году нам подарили кинокамеру от «Белорусфильм». За время службы приобрел 6 ответственных специальностей: радист, киномеханик, художник, библиотекарь, фотограф, почтальон. Также мне ежедневно приходилось отмывать солдатский клуб в 400 кв. м.

Клуб офицеров. Польша, Северная группа войск

- После демобилизации вы остались работать в Клубе офицеров?

- Я не хотел возвращаться в село. Так случилось, что меня откомандировали в наше посольство в Варшаву киномехаником, потому что предыдущий попал в аварию. На этом месте отработал около года. После вернулся в штаб группы войск, в Клуб офицеров. Там же, в Польше, познакомился с будущей супругой, бухгалтером Ниной. В 1961 году зарегистрировали брак. Позже у нас родилась дочь Татьяна.

- Почему решили поменять место жительства?

- В те годы возможность пребывания за рубежом составляла 7 лет, а наш срок заканчивался. Решение проблемы пришло, когда отец Нины предложил приехать к нему в Челябинск. Он освободил для нас комнату площадью 11 кв. м в 4-комнатной коммунальной квартире. Было тесно и неудобно. Для того, чтобы выйти из комнаты, управиться по хозяйству, приходилось выкатывать коляску со спящим ребенком в коридор, таким образом освобождая проход. Трудился я на Челябинском телевидении осветителем, так как работа с кино была знакома со времен военной службы. Приходилось часто ездить в командировки в Кустанайскую область. В те времена в этой области еще не было телевидения, а отдаленные районы и вовсе не знали о его существовании.

За монтажом звука к одному из телевизионных фильмов о Рудном

- В итоге вы переехали в Кустанайскую область?

- Чиновники обкома партии, то есть помощники секретаря обкома по идеологии, мои товарищи ходатайствовали обо мне шефу Леониду Оболенскому с предложением направить собственным корреспондентом Челябинского телевидения по Кустанайской области. Новая должность привела нашу семью в молодой город Рудный. Здесь мы получили трехкомнатную квартиру. Радости не было предела. У нас родился второй ребенок, сын Игорь. Но опять же, время меняет все, мир не стоит на месте, и наше телевидение утратило свое значение. Сначала пришла трансляция из Москвы, а чуть позже - телевизионные каналы Алма-Аты. Так сказать, я остался на «сухом берегу».

- Как вы справились с этим?

- Первый директор ССГОКа Николай Сандригайло пригласил меня на новую должность документалиста - создавать фильмы о трудовых буднях горняков. Я провел с ними 22 года. Мой первый фильм продолжительностью в 4,5 часа - о Кустанайской области и ССГПО. Почти на пустом месте создал лабораторию. Тогда же появилась первая кинопленка с магнитной дорожкой, где сразу можно было озвучивать любое изображение, снятое на пленке. Мне не составляло труда освоить новое.

Оборудование в Рудный из Кустаная тащили на санях

Я снимал все процессы, а также фильмы о героях труда. Одним из сюжетов стало восстановление некоторых моментов доставки оборудования из Кустаная тракторами, сцепленными цугом. В те времена от Кустаная до Рудного не было железной дороги. Все мощное оборудование на комбинат перевозилось на специальных санях. Под тяжелым оборудованием земля просто горела. Работа над фильмом создавала много проблем, но это того стоило. Так появился фильм- летопись под названием «Я - город Рудный!».

Учебно-дикторская кабина

Нас часто посещали гости, которые перенимали опыт, и мы охотно делились. Это стало некой традицией. Меня неоднократно приглашали работать на другие предприятия, однажды даже купили билет на самолет без моего согласия, но так как я порядочный человек и не терплю предательства, отказался.

Достаточно много и забавных историй, связанных с работой. Например, однажды с визитом в обком партию приехал Михаил Сергеевич Горбачев. Он выступал с речью, моей же задачей было снять все на видеокамеру. В зале присутствовали 17 человек. Мой аппарат, так как был порядком изношен, очень сильно шумел и перебивал его речь. Михаил Сергеевич остановил взгляд на мне и строго сказал: «Выключи свою «молотилку»! Никогда не забуду этот и неловкий, и забавный момент. Благо, что я успел хоть что-то записать, прежде чем шум камеры стал раздражать генерального секретаря ЦК КПСС.

- После того, как карьера на ССГОК была окончена, чем вы занялись?

- Я заменил кинокамеру на фотоаппарат. Стал работать сам на себя. Продолжал создавать летописи о совхозах области по запросу их руководителей. В 1996 году ушел на пенсию.

Передача кинокамеры «Конвас» в Рудненский историко-краеведческий музей

Хочу сказать, что ни о чем не жалею. Ценю то, что у меня остались друзья, знакомые, которые во мне нуждаются, как и я в них. Мне уже почти 90 лет! Горжусь тем, что успел создать, сделать. Единственное, чего придерживался на протяжении всей жизни: писать и говорить только правду. Презираю хвастовство и фальшь. Считаю, что ценность человека заключается в скромности.

Прощание с камерой. Передача в музей на вечное хранение

Фото из личного архива Алексея ЧЕРВОНОГО