Прокуратура Костанайской области сообщила сегодня, 1 ноября, что утвердила обвинительный акт по уголовному делу о хищении бюджетных средств в отношении тренера Школы высшего спортивного мастерства.

- Расследованием установлено, что в период с октября 2022 года по январь 2024 года тренер по шорт-треку среди детских и юношеских команд КГУ «Школа высшего спортивного мастерства», используя свое служебное положение, составлял фиктивные авансовые отчеты с увеличением фактической суммы затрат, путем незаконного отражения в них лиц, которые фактически на сборы и соревнования не выезжали, - говорится в сообщении прокуратуры.

Общая сумма похищенных средств - 5,9 млн тенге. По данным прокуратуры, тренер перечислял деньги на свой депозитный счет, откуда получал ежемесячное вознаграждение по процентной ставке 9,6%. Таким образом он накопил еще 613 000 тенге.

- Его деяния квалифицированы по ст. 189 ч. 3 п. 1 (хищение вверенного чужого имущества, с использованием служебного положения, в крупном размере) и ст. 218 ч.1 (легализация (отмывание) денег, то есть вовлечение в законный оборот денежных средств, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии), - сообщили в ведомстве. - Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Уголовное дело передали в суд № 2 Костаная.