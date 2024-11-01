Возможное подорожание автостраховки, изменения в правилах безналичных платежей, необходимость сменить резину на транспорте на зимнюю. Что еще изменится в ноябре, разбирался Sputnik Казахстан.

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Нарушители заплатят больше

Ужесточение правил страховки для неаккуратных водителей возможно в ближайшее время. Для злостных нарушителей Правил дорожного движения она может стать значительно дороже.

Пакет поправок к законодательству о страховании разработало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). В настоящее время он размещен на портале "Открытые НПА", где его публичное обсуждение продлится до 4 ноября.

Как следует из пояснительной записки к документу, его авторы намерены улучшить систему "бонус-малус" для расчета страховых премий. С ее использованием оценивается величина страховых выплат в зависимости от истории страховых случаев клиента.

Так, предлагается демотивировать за неаккуратную езду автомобилистов, нарушающих ПДД, увеличением суммы оплаты за страховку и выплачивать меньшие суммы при наступлении страхового случая.

Конкретно страховой класс предлагается снижать за: превышение скорости, выезд на встречку, проезд на запрещающий сигнал светофора, создание аварийной ситуации, управление автомобилем с неисправностями и ряду других.

Если автомобилист будет иметь три и больше таких нарушений, его класс страховки будут снижать на один уровень от того, который предусмотрен по умолчанию, отмечается в документе.

Самый минимальный страховой класс, М2, будут присваивать водителям, которые:

- управляли автомобилем в состоянии опьянения;

- совершили ДТП, будучи в пьяном виде;

- совершили ДТП, в котором человек погиб или получил инвалидность.

Также понижение страхового класса до М2 будет следовать немедленно, если автовладелец по собственной вине совершил дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Всего в законопроекте предусмотрены 18 страховых классов.

Пора "переобуваться"

В последний день осени, 30 ноября, всем казахстанским автовладельцам предписано поменять летние шины на зимние. На этой резине они обязаны передвигаться, как минимум, три зимних месяца (возможно и дольше, в зависимости от региона и его погодных условий).

В министерстве внутренних дел Казахстана предупредили автолюбителей, что, начиная с 1 декабря 2024 года нарушителям данного требования будут грозить штрафы. За использование летней резины минимальный размер штрафа составит 5 МРП, что составляет 18 460

Изменения в правилах безналичных платежей

С 11 ноября на территории Казахстана изменятся правила осуществления безналичных платежей и переводов денег.

Нацбанк Казахстана внес изменения в постановление № 208 от 31.08.2016 года "Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан".

Поправки вносятся в связи с переходом на формат ISO 20022.

С указанной даты в платежных поручениях добавляется:

- строка "фактический плательщик" — лицо, в целях исполнения обязательства которого осуществляется платеж или (или) перевод денег;

- строка "фактический (конечный) бенефициар" — лицо, которое является конечным получателем денег или стороной, в пользу которой исполняется обязательство;

- страна резидентства.

Также будет исключена обязанность представлять в банк список лиц, за которых уплачиваются ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ВОСМС и ООСМС.

При осуществлении безналичных платежей и (или) переводов денег в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, таможенных платежей и вышеуказанных платежей в ЕНПФ, ГФСС и Фонд медстрахования отправитель будет представлять в банк сводное платежное поручение.

Въезд в Евросоюз: новые правила

Запустить автоматическую систему регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны - Entry/Exit System (EES п)ланирует Европейский Союз с 10 ноября 2024 года.

Система заменит традиционное ручное проставление штампов в паспортах граждан третьих стран, что кардинально изменит процесс пограничного контроля для многих путешественников.

Как сообщили ряд европейских средств массовой информации, EES станет обязательной для граждан стран, не входящих в Евросоюз, включая тех, кому требуется виза для въезда в Шенгенскую зону. Путешественники должны будут сканировать свои паспорта или другие проездные документы в специальных терминалах самообслуживания при пересечении границы.

В систему будут заноситься личные данные, биометрия, а также информация о дате и месте въезда и выезда. Отпечатки пальцев и сканы лица будут обновляться раз в три года и будут действовать для нескольких поездок.

Новые возможности электронных документов

На сайте "Открытые НПА" до 11 ноября доступен для обсуждения проект приказа, согласно которому проверяющих в аэропортах обяжут принимать электронные документы.

В случае его принятия казахстанцы смогут использовать цифровые документы в аэропортах и на вокзалах наравне с бумажными. Это связано с тем, что министерство транспорта утверждает новые изменения в правила проверки пассажиров и их вещей.

Работников аэропортов и вокзалов обяжут принимать цифровые документы из приложений eGov mobile, Kaspi и других сервисов. Поправки в закон принимаются, чтобы освободить пассажиров от необходимости предоставлять в бумажном виде справки, которые уже официально оцифрованы.

Продление запрета на вывоз сжиженного газа

С 14 ноября Казахстане начнет действовать продление запрета на экспорт сжиженного газа. Он введен по приказу Минэнерго Казахстана.

Ограничение будет действовать полгода и коснется автомобильных и железнодорожных перевозок. Его цель — обеспечить внутренний рынок достаточными объемами газа.

При этом запрет не распространяется на транзитные перевозки без начальной и конечной точек в Казахстане, экспорт товаров, произведенных из казахстанского сырья Карачаганакского месторождения по международным договорам, а также недропользователей по контрактам.