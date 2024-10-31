Речь идет как о модернизации действующих предприятий, которые используют вторичное сырье, так и о строительстве новых. Например, завод по переработке макулатуры намерены поставить в Костанае.

Декабрь 2022 года. В Рудном приступает к работе еще одна мусоровывозящая компания - ТОО L-Tredung/Фото iagorod.kz



- Планируется, что финансирование проектов будет осуществляться за счет АО «Жасыл Даму» через Фонд развития промышленности, - рассказал на областном совещании по проблемам экологии в Костанайской области руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нурлан КАТАРБЕКОВ.

АО «Жасыл Даму» является оператором утильсбора, вопрос о том, куда идут средства, живо интересует плательщиков этого сбора. Им отвечают — на нужды экологии.

В Костанайской области, по словам Катарбекова, в ближайшее время планируется реализовать четыре проекта в сфере управления отходами. Три из них - в Рудном.

ТОО «Рудный -Абат 2006» необходимы 389,8 млн тенге для строительства мусоросортировочного комплекса с мощностью переработки 40 тыс. т /год и дробильного комплекса (переработка 70 тыс т/год строительных отходов с получением 40 тыс. т инертного материала).

ТОО «Еділ и Компания» заявило проект по модернизации действующего производства по переработке резинотехнических изделий, цель - нарастить мощность в производстве резиновой крошки, мазута, необходимо 115 млн тенге.

Мусоровывозящей компании ТОО L-Trading необходимо 258,3 млн тенге на дооснащение 5 спецмашинами.

Самый крупный, точнее - самый дорогостоящий, проект намерено реализовать в Костанае ТОО «Север-Комбинат». Речь идет о строительстве завода по производству из вторсырья бумажных изделий, планируется, что в год предприятие будет перерабатывать 15 тыс. т макулатуры и 2 тыс. т упаковок Tetra Pak. Требуемое финансирование - 8,1 млрд тенге. В середине 2026 года завод должен начать работу.