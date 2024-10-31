За последнюю неделю по области зарегистрировано 3 124 случая ОРВИ. В сравнении с предыдущей неделей, когда было зарегистрировано 4 168 случаев, отмечается снижение заболеваемости на 25%. Из общего числа заболевших 52% - дети в возрасте до 14 лет.

Об этом сегодня, 31 октября, на брифинге в РСК сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гулим ДОСУМОВА.

- С начала текущего эпидемиологического сезона, то есть с 1 октября, зарегистрировано 16 889 случаев острых респираторных вирусных инфекций, - пояснила она. - В сравнении с октябрём прошлого года, когда было зарегистрировано 13 990 случаев, отмечается рост заболеваемости на 21%. Из общего числа заболевших за весь октябрь удельный вес детей до 14 лет составил 54%.

Гулим Досумова напомнила о средствах профилактики ОРВИ. Неспецифические методы: укрепление иммунитета, соблюдение режима питания и отдыха, необходимость избегать переохлаждения и стрессов.

- Самым действенным методом профилактики является специфический, то есть, вакцинация, - отметила спикер. – В этом году на средства местного бюджета приобрели 85 000 доз вакцины «Гриппол плюс» российского производства, которую мы закупаем ежегодно. Эта вакцина обладает высоким профилем эффективности и безопасности. На сегодня по области привито 70 090 человек, из них на средства местного бюджета 68 890 человек, что составляет 81% от общего числа привитых.

Вакцинация проводится и за счёт работодателей, таких привитых по области 1 200 человек.