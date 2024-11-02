Впрочем, как замечает наш активный автор Iraida, изначальная идея была прозаичнее - найти способ употребления «уставших» бананов и небольшой порции творожного сливочного сыра. Устали оба. Поиски сегодня частенько ведутся в Интернете. И он выручил.

Нам этот пирог понравился и с кофе, и с чаем, и без них тоже был хорош / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Для пирога нужно приготовить два вида теста.

Бананы измельчаем вилкой или блендером, соединяем с яйцами, сахаром, маслом, сметаной. - Взбиваем до однородности, добавляем просеянные вместе сухие ингредиенты - муку, соду, корицу - и замешиваем тесто, - дает инструкцию Iraida.

Ремарка: по рецепту бананов положено взять 350 г, у нашего кулинара было два средних, все получилось. Кроме того, в тесто можно добавлять грецкие орехи, фундук, миндаль. Пропорции это не меняет.

- Дальше делаем тесто на основе сливочного сыра. Взбиваем его с сахаром. Я сделала это блендером, - рассказывает Iraida. - Добавляем яйцо и перемешиваем до однородности. Затем сюда же всыпаем муку и еще раз перемешиваем. Половину бананового теста выкладываем в смазанную или застеленную пергаментом форму. Сверху на нем распределяем, разравнивая, сырную массу. Накрываем оставшимся банановым тестом. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до сухой спички примерно 40-45 минут. Остужаем, присыпаем сахарной пудрой.

Мнение дегустаторов в редакции: сочетание бананов с сыром очень приятное, пирог не воздушный, но он таким и не должен быть, получается немного плотнее, чем суфле.

Ингредиенты

Тесто № 1. Бананы - 350 г, яйца - 2 шт., сахар - 180 г, растительное масло (рафинированное) - 120 г, сметана - 2 ст. л., мука - 300 г, корица - 1/2 ч. л., сода - 1/2 ч. л.

Тесто № 2. Крем-чиз (творожный сыр) - 200 г, сахар - 75 г, яйца - 1 шт., мука - 50 г.