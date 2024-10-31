Казахстан утвердил проект соглашения с Россией о совместном использовании телефонного кода +7, передает Tengrinews.kz.

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Согласно проекту, Казахстан и Россия продолжат совместное использование нумерации 7-й зоны международной телефонной сети (+7).

"Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации", - говорится в постановлении.

Кроме того, Россия в исключительном порядке сможет использовать следующие диапазоны кодов: 200-299, 300-399, 400-499, 500-599, 810-818, 820-821, 831, 833-836, 840-848, 850-851, 855-857, 860-863, 865-867, 869, 871-873, 877-880, 900-999. К примеру, в России используются +7 (950), +7 (904).

За Казахстаном, как указывается в документе, закреплен нижеследующий диапазон кодов: 000 – 099, 600 – 699, 700 – 799. К примеру, +7 (775), +7 (701).

Оба государства также будут иметь доступ к совместно используемым диапазонам: 100–199, 800–809 и 881–899. При совместном использовании диапазонов кодов нумерации стороны:

самостоятельно производят назначение кодов в совместно используемых диапазонах кодов нумерации в соответствии с законодательством своих государств;

используют нумерацию в указанных диапазонах кодов нумерации исключительно в сетях телефонной связи своих государств.

"Нераспределенный ресурс кодов (26 кодов - 819, 822 - 829, 830, 832, 837 - 839, 849, 852 - 854, 858 - 859, 864, 868, 870, 874 - 876) закрепляется в общем резерве. Выведение из резерва и последующее распределение нераспределенного ресурса кодов осуществляются по взаимному согласию сторон, оформляются отдельными протоколами к соглашению между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации, которые являются неотъемлемыми частями данного соглашения", - уточняется в документе.

Постановление правительства Казахстана было подписано 26 октября.

Ранее в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поясняли, что переход с +7 на новый телефонный код +997 реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем. В ведомстве сообщали, что у всех абонентов отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта.