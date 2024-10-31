Арестованный казахстанец пожаловался на завышенные цены на социально значимые продукты в следственном изоляторе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Мужчина жаловался на цены в магазине, расположенном на территории следственного изолятора в Костанае. Региональный департамент Комитета торговли проверил предпринимателя, который ведет свою деятельность в учреждении № 76 КУИС МВД.

Проверка выявила, что цена на лук в магазине составляет 160 тенге, что на 30 процентов выше закупочной цены и превышает предельную надбавку на социальные продукты. Предпринимателя привлекли к ответственности по части 1 статьи 204-4 Кодекса РК об административных правонарушениях "Превышение размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары".

Сейчас средняя цена лука в Костанае составляет 115 тенге. С начала года в регионе наблюдается снижение цен на ряд социальных продуктов: подсолнечное масло подешевело на 12,4 процента, капуста - на 15,4 процента, гречневая крупа - на 30,3 процента.