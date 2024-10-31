Сотрудники отдела Денисовского районного филиала НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» в 2023 году истребовали излишние документы у 38 граждан, не предусмотренные обязательным перечнем. В частности, договоры о залоге и дополнительные соглашения.

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Системные нарушения при оказании госуслуги по регистрации залога движимого имущества, не подлежащего государственной регистрации, выявила проверка, проведенная департаментом Агентства РК по делам госслужбы по Костанайской области.

Как пояснили в ведомстве, данные требования были исключены Приказом Министра юстиции РК №1380 в 2018 году.

Действующая инструкция по регистрации залога движимого имущества (утверждена приказом Министра юстиции от 22 февраля 1999 года №14), устанавливает перечень необходимых документов:

заявление установленной формы, удостоверение личности(для идентификации), доверенность (если действует представитель), документ об оплате.

На этом завершается перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

При этом пункт 4 статьи 9 Закон «О регистрации залога движимого имущества» запрещает требовать какие-либо иные документы и сведения.

Департамент напоминает, что в случае нарушения ваших прав граждане вправе обратиться, по адресу: ул. Касымханова, 34, каб. 505, тел.: 39-31-65, а также а также через сервисы: eOtinish, EgovKzBot2.0, elgeqyzmet_qostanai.