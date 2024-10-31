В Генеральной прокуратуре рассказали, сколько дропперов было привлечено к ответственности с начала года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В ответ на запрос редакции в Генеральной прокуратуре сообщили, что с начала этого года за соучастие в мошенничестве привлечены к уголовной ответственности 54 дроппера. Они были приговорены к уголовному наказанию от трех до пяти лет лишения либо ограничения свободы. Помощниками мошенников в основном становились молодые люди от 20 до 30 лет.

Дроппер - это человек, которого мошенники используют для достижения своих целей. Он не является инициатором преступления, а выполняет указания преступников, получая за это деньги. Чаще всего дропперы обналичивают для мошенников деньги, полученные незаконным путем при обмане граждан.

В прокуратуре отметили, что для борьбы с этим есть судебная практика взыскания с них имущественного ущерба в гражданском порядке. Судами в этом году было взыскано со 135 дропперов 210 миллионов тенге за неосновательное обогащение (статья 953 Гражданского кодекса).

Кроме того, прокуратурой прорабатывается вопрос об административной и уголовной ответственности лиц за предоставление банковской карты (счетов) третьим лицам.

"В этой связи призываем граждан не гнаться за легкой наживой и быстрым заработком, чтобы не попасться на уловки мошенников, а также не допустить передачи банковских карт (счетов) злоумышленникам в целях исключения ответственности", - отметили в прокуратуре.