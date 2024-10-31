Хлеб с сюрпризом пытались передать осужденному в колонию в Костанае
31 октября 2024, 11:19 | Происшествия
Сотрудники учреждения Nº 38 департамента УИС по Костанайской области совместно с военнослужащими Национальной гвардии при досмотре посылки, адресованной осужденному, обнаружили и изъяли сотовый телефон спрятанный в батоне хлеба.
По данному нарушению виновный будет привлечен к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ДУИС.
- Такие инциденты подчеркивают важность постоянного контроля за поступающими посылками и необходимость выявления всех возможных попыток передачи запрещенных предметов, - отмечает сотрудник пресс-службы ДУИС Динара СУЛЕЙМЕНОВА.
Фото пресс-службы ДУИС
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