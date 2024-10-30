Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о территориальной обороне, передает корреспондент агентства КазТАГ.

Фото пресс-службы МО РК

- Цель основного законопроекта заключается в повышении обороноспособности страны, обеспечении безопасности населения, объектов территориальной обороны и защите территории республики в период мобилизации, военного положения и в военное время, - сообщили в пресс-службе мажилиса в среду.

Законопроектом вводятся новые для казахстанской системы обороны понятия: «формирование самообороны» и «доброволец».

- Формирования самообороны образуют местные органы военного управления в период военного положения и в военное время. Под добровольцами же понимаются граждане Казахстана, на добровольной основе зачисленные в формирования самообороны. В их числе будут лица, подлежащие и не подлежащие мобилизации, которые не призваны в ряды вооруженных сил на момент создания формирования самообороны. Они будут привлекаться к выполнению задач по охране и обороне населённых пунктов, объектов территориальной обороны, строительству оборонительных сооружений, проведению эвакуационных мероприятий и других. Отдельные формирования самообороны из добровольцев могут включаться в состав вооруженных сил для выполнения боевых задач, - говорится в сообщении.

Сопутствующим проектом вносятся поправки в Предпринимательский кодекс и пять законов. Ими закрепляются компетенции соответствующих госорганов (МВД, КНБ, МЧС, МИО) в сфере территориальной обороны.