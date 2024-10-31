В Казахстане насчитывают около 863 000 неполных семей, и в более чем 72 000 из них детей воспитывают отцы, гласит статистика министерства труда и социальной защиты населения. Проблемы одиноких отцов редко обсуждаются открыто, так как сами отцы мало говорят о своих переживаниях. Специалисты связывают это с мужской психологией и национальным менталитетом, пишет Радио "Азаттык".

Когда она ушла…

39-летний житель Шымкента Амангельды ИБРАГИМОВ воспитывает четверых детей. Старшим сыновьям – 16 и 14 лет, младшим дочерям-близняшкам – по 12 лет. Жена Алия скончалась прошлой весной – она долго боролась с системной красной волчанкой, но болезнь победила.

Одинокий отец Амангельды Ибрагимов из Шымкента. Он один воспитывает четверых детей

– Сейчас вся ответственность на мне. Алия была очень доброй, готова была отдать всё ради меня и детей. Я полностью доверял ей, и мы были очень близки. Когда она ушла, я не мог в это поверить, не хотел верить. Я был просто опустошён. Было очень тяжело, – говорит Амангельды. – Но живым приходится жить дальше. Со временем я понял, что нельзя вечно скорбеть. Начал беспокоиться о детях, после смерти матери они становились всё более замкнутыми.

Поддержку в трудный период Амангельды и его детям оказали мать и сестра. Но это не значит, что мужчина переложил ответственность за своих детей на родственников. Жизнь самого Амангельды тоже полностью изменилась.

С Алиёй он был занят только работой и мало участвовал в домашних делах и воспитании детей, но теперь вся эта нагрузка на его плечах. Мужчина переживает за детей, ведь у каждого из них свой характер, к тому что у них сейчас нелегкий подростковый период. С сыновьями Амангельды удаётся разговаривать свободно, но воспитание дочерей-близнецов даётся сложнее. Говорит, что старается учитывать их чувства и найти к ним подход. Амангельды сам готовит еду для детей, помогает с уроками, стирает и гладит вещи. Сыновья помогают по дому, а дочери моют посуду.

Амангельды получает государственное пособие как многодетный отец и как семья, потерявшая кормильца. Постоянную работу он позволить себе не может. В свободное время, когда не занят уходом за детьми и домашними делами, он подрабатывает частным извозом.

Не успела семья оправиться от горя потери матери, так ее настигла еще одна болезнь – старшему сыну диагностировали цирроз печени, и уже пошла четвертая стадия. Сейчас он в одиночку борется за жизнь сына, но для лечения за границей необходимы значительные средства.

- В такие моменты особенно остро чувствуешь, как не хватает того, на кого можно было бы положиться, – говорит он.

Считают зазорным обсуждать



По данным министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане насчитывается 863 тысячи неполных семей, из которых 42 тысячи воспитывают четверых и более детей. В этих семьях растут 1 миллион 71 тысяча детей, и большинство из них находятся на попечении матерей. Точное число детей, которых воспитывают одинокие отцы, неизвестно, однако в 790 тысячах неполных семей детьми занимаются матери, а в 72 тысячах – отцы. Иными словами, 72 тысячи отцов растят детей в одиночку, но в обществе о них говорят редко. Проблемы и трудности одиноких матерей широко известны, но почему не слышно голосов одиноких отцов?

Психолог Назерке АРАПБАЙКЫЗЫ отмечает, что одинокие отцы редко обращаются за помощью, даже к психологам, хотя у каждого из них накапливаются страх, подавленность, замкнутость и внутренняя борьба за сохранение достоинства. Это отчасти связано с особенностями мужской психологии, но немаловажную роль играет и национальный менталитет, говорит она.

Журналист Азаттыка связалась с более чем десятью отцами, воспитывающими детей в одиночку, однако большинство из них отказались от встречи и разговора. Некоторые считают зазорным открыто обсуждать свои проблемы, другие опасаются реакции своих детей.

Социолог Айгерим ЖАКЫБЕК считает, что за этой молчаливой борьбой стоит патриархальный уклад общества. В казахской культуре прочно укоренилось убеждение, что «мужчина не может принадлежать к уязвимым группам». Большинство мужчин не хотят считать себя таковыми и редко открыто говорят о своих трудностях. В обществе отец часто воспринимается только как добытчик и кормилец.

Для определения положения и одиноких матерей, и одиноких отцов государство использует один и тот же термин – «неполная семья». На первый взгляд, различий не наблюдается. Независимо от того, кто из родителей является одиноким – отец или мать, государственная социальная помощь предоставляется вне зависимости от статуса родителей, а исходя из нужд их детей.

«Мужчина, у которого есть жена, сам как ребенок»

Специалисты отмечают, что ситуация, с которой сталкиваются одинокие отцы, отличается от ситуации одиноких матерей, и их бремя не менее велико. Оказавшись наедине с детьми, им необходимо взять на себя не только роль отца, но и функции матери, особенно если они ранее не занимались домашними делами.

– Мужчина, у которого есть жена, сам как ребенок. У него есть готовая еда и чистая одежда. Когда жена умирает или уходит, он лишается этой заботы. Не все одинокие мужчины становятся агрессивными. Напротив, некоторые из них замыкаются в себе. Агрессия может возникать из страха: «На мне осталась вся тяжесть». Замыкание в себе часто наблюдается у тех, кто имел очень близкую связь с женой, и они могут даже не принимать своих детей. В такой ситуации важно сохранять терпение и обдумывать проблему спокойно. Главное – принять ситуацию, – говорит психолог.

По словам Айгерим Жакыпбек, отсутствие матери особенно заметно в школьном возрасте, и дети могут столкнуться с дискриминацией и буллингом. Поэтому в обществе необходимо формировать образ сознательного отца.

– Отсутствие равного участия мужчин и женщин в воспитании детей, а также недостаток модели сознательного отцовства приводят к тому, что дети, оставшиеся без матери, не знают, что делать и как им быть, – отмечает она.

Председатель общественного объединения «Союз отцов» Максутбек АЙТМАГАМБЕТ призывает рассматривать проблему не как «одинокого отца» или «одинокой матери», а как проблему детей в целом.

– Детям, потерявшим одного из родителей, также нужна помощь общества. Окружающие могли бы поддерживать такую семью, не оставляя её в одиночестве, – говорит он

При этом Айтмаганбет убежден, что каждую ситуацию в семье необходимо анализировать индивидуально. Он считает, что необходимы специальные программы поддержки семей, где детей воспитывает только один родитель.

Фото с сайта Радио "Азаттык"