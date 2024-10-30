По прогнозам синоптиков, в четверг, 31 октября, на юге и востоке области ожидаются осадки в виде дождя и снега, на западе – небольшие осадки. Ночью и утром на большей части территории области - туман, гололёд.

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В пятницу, 1 ноября, на западе и севере ночью ожидается дождь со снегом, днём на большей части территории пройдут дожди.В субботу, 2 ноября, по области ночью пройдут осадки в виде дождя и снега, днём переходящие в дождь. В пятницу и субботу на западе и севере области туман и гололёд.

В Костанае в четверг переменная облачность, без осадков, туман. В пятницу и субботу – осадки, преимущественно в виде дождя.

- В четверг ночью по области будет 1-6 градусов мороза, днём – 1-6 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – В пятницу ночью ожидаем от нуля до 5 градусов тепла, днём – 3-8°С. В субботу ночью термометры вновь покажут -0…+5°С, днём 5-10°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -4…-6°С, днём 2-4°С. В пятницу: ночью 0…+2°С, днём 3-5°С. В субботу: ночью 0…+2°С, днём 5-7°С.

Ветер в четверг ожидается юго-восточный скоростью 7-12 м/с, в Костанае почти штиль - 2-7 м/с. В пятницу и субботу юго-западный ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с. А в субботу на западе, севере и востоке прогнозируются порывы до 23-28 м/с.