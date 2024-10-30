Казахстан сохраняет один из самых низких темпов роста цен на продовольственные товары среди стран ЕАЭС, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.

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"По данным Евразийской экономической комиссии, Казахстан занял второе место после Армении по низким темпам роста цен на продовольственные товары за 9 месяцев. В Казахстане этот показатель составил 2,9 процента, в России 4,5 процента, в Беларуси 3,7 процента", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в сентябре годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 8,3 процента, темпы роста цен на продукты снизились до 5,1 процента в годовом выражении.

"По итогам 9 месяцев цены на продовольствие остались стабильными по сравнению с августом. Отмечается снижение индекса по 7 товарам, в том числе: морковь, рис, яйца, капуста, гречка, подсолнечное масло и мука", - уточняется в информации.

Вместе с тем Министерство торговли и интеграции отмечает, что для стабилизации цен поэтапно реализуются следующие меры поддержки:

приоритетное финансирование на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), поддерживающее отечественное производство;

товарные интервенции в межсезонный период;

контроль предельной торговой надбавки;

усиление анализа цепочек ценообразования для исключения посредников;

развитие современных форматов торговли и инфраструктуры.

При этом с начала этого года территориальные подразделения ведомства вынесли 4014 административных постановлений за превышение торговой надбавки.

"Это включает 667 штрафов и более 3,3 тысячи предупреждений на сумму 25 миллионов тенге. В сравнении с тем же периодом прошлого года количество постановлений возросло в 4 раза, что свидетельствует об эффективности контроля со стороны министерства", - указывается в сообщении.

Поясняется, что важным инструментом для выявления нарушений является анализ электронных счетов-фактур (ЭСФ).

"Только за полгода проанализировано 8,9 тысячи цепочек поставок продовольственных товаров, выявлено более 3 тысяч рисков нарушений торгового законодательства", - сообщает ведомство.

Также разработаны поправки в КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) по ужесточению административных взысканий за превышение торговой надбавки.

"В частности, предлагается заменить предупреждение на штраф от 5 до 150 МРП за первое нарушение, в зависимости от субъектности", - утверждается в информации.

Кроме того, активно работают региональные комиссии по расследованию посреднических схем.

"С начала года проведено 1169 заседаний комиссий, выявлено порядка более 3,2 тысячи фактов непродуктивного посредничества и превышения торговой надбавки. Одновременно ведется разъяснительная работа с предпринимателями и физическими лицами. В итоге комплексной работы мы наблюдаем снижение цен СЗПТ на полках от 5 до 30 процентов", - заявляется в сообщении.

Для недопущения роста цены на яйцо заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве по стабилизации цен между министерством и Союзом птицеводов Казахстана, Ассоциацией яичных производителей по фиксации верхних пределов цен на яйцо до конца текущего года. Также для поддержки отечественных производителей яиц введено ограничение ввоза автотранспортом яиц с 1 мая этого года сроком на 6 месяцев.

Напомним, что с 14 июня по 31 августа 2024 года в целях защиты внутреннего рынка, в связи с введенными ограничительными мерами на экспорт сахара со стороны России, был запрещен экспорт сахара с территории Казахстана в страны - участники ЕАЭС и в третьи страны.