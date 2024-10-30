Депутат мажилиса Ерлан Саиров возмутился тем фактом, что деньги Национального фонда сосредоточены в частных банках. Этот вопрос депутат задал премьер-министру страны Олжасу Бектенову, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам Саирова, в коммерческих банках Казахстана "аккумулированы сотни миллиардов тенге народных средств".

"Это единственный прецедент в мире, когда частные банки живут за счет государственных денег. Почему правительство не забирает эти деньги обратно? Почему при плачевном состоянии бюджета страны, когда народу трудно, несколько финансовых прохиндеев должны набивать свои карманы за счет народа?" - задался вопросом депутат на пленарном заседании мажилиса.

На вопрос мажилисмена ответил премьер-министр Олжас Бектенов.

"Все мы знаем, в каких условиях оказывалась госпомощь банкам второго уровня. И действительно, объемы ликвидности сейчас сохраняются в распоряжении банков второго уровня, но есть утвержденные графики погашения, и все банки, которые получали помощь в свое время, они своевременно погашают по тем условиям, которые были оговорены при ее получении", - отметил премьер.

Премьер заверил, что полученные банками средства будут возвращены.

"Я думаю, не совсем будет правильным сейчас принимать такие резкие решения, которые могут повлиять в целом на устойчивость в том числе системообразующих банков, финансовые затруднения которых могут привести в целом к разбалансировке финансово-экономической системы страны. В этом отношении, я думаю, нужен сбалансированный подход, и правительство знает, видит все эти деньги, и постепенно все эта государственная помощь будет возвращена", - добавил Бектенов.